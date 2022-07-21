В Новосибирске взялись за депутатшу, глумившуюся над погибшими героями СВО

21.07.2022  19:21 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

Следственный комитет начал проверку в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой из-за ее слов о погибших военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следственный комитет начал проверку в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой из-за ее слов...

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Ранее Пирогова в своем блоге прокомментировала многолюдные похороны военных, которые погибли в зоне СВО на Украине и интервью с матерью одного из погибших солдат, где она благодарила власти за помощь в организации похорон.

«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли такие роскошные похороны устраивали», – глумилась негодяйка.

После этого первый замглавы Заксобрания Новосибирской области, бывший военный Андрей Панферов написал открытое письмо с требованием наказать Пирогову:

«В нашей стране имена погибших в бою всегда были окружены почетом и уважением. Здесь же – осквернение памяти, глумливая пляска на гробах. Считаю, что действия Хельги Пироговой несовместимы со званием депутата представительного органа власти Новосибирска».

Пирогова после этого удалила сообщение и пожаловалась на угрозы:

«Это, конечно, даже комично, что люди, которые оскорбились на твит про «оживить добровольцев», на полном серьезе пишут мне как именно я должна сдохнуть, от чего и кто из них со мной что сделает».

Напомним, 16-го марта Пирогова уже стала «героиней» публикаций СМИ после того, как пришла на заседание Совета депутатов в синей вышиванке и желтом венке, символизирующих цвета флага Украины. Также она активно демонстрировала свои оппозиционные взгляды и козыряла фотографией с еще одной российской либеральшей – Татьяной Лазаревой, желавшей победы Киеву в противостоянии с РФ.

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