В ОБСЕ террористов «Хизб ут-Тахрир» назвали «гражданскими журналистами»

18.04.2019, Ялта, Владимир Гладков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира “некомпетентным”. Ар мнению Захаровой, французский политик выступает “в роли ретранслятора украинской пропаганды”.

Об этом Захарова рассказала в ходе брифинга в Ялте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В конце марта этого года в Крыму сотрудники ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск Нацгвардии провели специальную операцию по пресечению деятельности структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», в результате которой был задержан ряд ее членов. Наши силовые ведомства проявляют небывалую транспарентность в освещении своей деятельности», – напомнила Захарова.

По ее мнению, что в том, что на Западе зачастую передёргиваются факты, а также банально ретранслируется украинская пропаганда, давно нет ничего удивительного.

«Даже эпизоды борьбы с терроризмом используются в качестве якобы примера того, что в Крыму или на территории Российской Федерации в целом нарушаются права человека и так далее. В этот раз на данную историю неожиданно отреагировал не кто-нибудь, а представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир. Буквально вчера он опубликовал соответствующий пресс-релиз. Думаю, это было сделано неслучайно – нужно было добавить «ложку дегтя» в наш Ялтинский форум. В этом пресс-релизе обвиняемые в террористической деятельности лица внезапно превратились в так называемых «гражданских журналистов». Соответственно, была высказана критика, хотя критикой ее назвать нельзя, потому что не совсем понятно, что такое «гражданские журналисты». У нас нет понимания того, что имел в виду представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, говоря о задержанных по обвинению в терроризме лицах как о «гражданских журналистах», – рассказала представитель МИД.

«Эта реакция вызывает у нас недоумение. Безусловно, поднимем этот вопрос перед ОБСЕ, направим соответствующие материалы и поставим на вид высокому чиновнику, что такие оценки не соответствуют его мандату», – считает Мария Захарова.