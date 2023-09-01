В обществе должна быть нулевая терпимость к людям, не уважающим армию и государство – Юхин

Любой вопиющий случай неуважения к военнослужащим ВС РФ, государственным символам и президенту должен иметь общественный резонанс с порицанием виновника. Штрафы и извинения на камеру не отражают того реального вреда, который своими действиями наносят «ждуны» и ярые заукраинцы.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил писатель, политтехнолог, член Общественной палаты Севастополя Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что тут скажешь, конечно, всё свалить на силовиков невозможно. Понятно, что объём работы огромный, особенно во время ведения военных действий. Но мне кажется, что общество должно созреть до того, чтобы самим выявлять этих диверсантов и тёпленькими их сдавать. Потому что общество у нас ещё достаточно лояльно. Мы ещё живём как будто в мирное время, когда можно сказать: ну, это такое мнение, что ж вы сразу осуждать? У нас же демократия. А у нас правда демократия, мы настолько демократическая страна, что, оказывается, можно сомневаться в правильности действий нашей армии или в необходимости специальной военной операции. Это его мнение, понимаете? Страна воюет, а у него такое мнение», – отметил он.

По словам обозревателя, общество должно приобрести гражданскую зрелость, когда всякие информационные диверсанты натыкаются на сопротивление каждого отдельного гражданина и всего общества вместе, и такое поведение считается неприемлемым.

«Ведь, если он под своим ником выступает где-то в сети, его должны осудить на работе. Как раньше – коллектив осуждал, и начальник должен принять определённые меры, вплоть до увольнения, в конце концов. Если он порочит наше государство, то зачем он будет условно штопать носки на воле? Пускай он этим занимается в отведённых для этого местах вместе там с зэка Навальным», – уточнил Юхин.

Последний резонансный случай с мочеиспусканием на символы спецоперации в центре Бахчисарая, снятым на камеру и распространённым в сети пьяным 23-летним бахчисарайцем яркий тому пример – такое поведение должно получить порицание друзей, соседей, коллег по работе. И состояние опьянения отягощает поступок, а не оправдывает его.

«Оправдание «я был пьян» вообще не считается юридически обоснованным, потому что любое преступление, а это именно преступление, а не какой-то проступок, так вот, преступление совершённое в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – это отягощающий момент. Ах, ты, свинья ещё был пьяный? Ты пошёл пьяным совершать, я даже не хочу произносить, что он делает, потому что просто я в гневе! Ну это просто дикость! Естественно, его надо наказывать по полной катушке», – подчеркнул обозреватель.

«Если его никто не видел в этот момент, то ладно. Но если были прохожие, которые это видели и никак не отреагировали, то это то, о чём я говорил: значит, общество ещё не созрело просто тыкать их как котов нашкодивших в их же мочу – это необходимо. Мы должны все принять, что, люди, совершающие такого рода действия – наши враги. И уже давно идут разговоры о наказании за подобные проступки. Я считаю, что извинения и штрафа недостаточно. Меня как гражданина это не устраивает. И я никогда не смирюсь, что можно просто извиниться на камеру, ещё и с замыленным лицом сказать: ну, извините, был пьян. Меня это не устраивает, и когда не будет устраивать 99,9% нашего общества, тогда, я думаю, наступит перелом. Но мы должны об этом заявлять, должны заявлять об этом простые граждане, и тогда критическая масса будет набрана и, думаю, всё изменится. Им будет просто страшно проявлять себя таким способом», – заключил Юхин.