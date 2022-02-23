В Одессе люди в форме штурмовали консульство РФ
В Одессе группа неизвестных в украинской полицейской форме пыталась проникнуть в покинутое консульство РФ.
Фото и видео с места происшествия опубликовал на своём Telegram-канале журналист, эксперт в области информационных технологий, бывший узник украинского режима Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Полицейские подъехали на гражданском автомобиле, громко ломились в ворота и пытались проникнуть на территорию покинутого консульства. При этом «охрана» из местных правоохранителей никак не отреагировала на нарушение.
«Как говорят на Украине: почалося…» – комментирует кадры автор канала.
Сообщается, что сразу после выезда сотрудников консульства из Одессы, была предпринята попытка проникновения на его территорию неустановленных лиц в форме украинских полицейских.
«Это прямое нарушение Венской конвенции о работе диппредставительств. Этому беспределу пробовали помешать жители близстоящего дома.
Одним из них был Алексеенко Юрий Михайлович, 1958 г.р. Окончил КлСВУ и ОВАКОЛУ, майор запаса. Одессит, бизнесмен.
Он задержан украинскими силовиками, и они пытаются посадить его в СИЗО по надуманному обвинению. Сейчас по всей Украине может прокатиться волна провокаций украинских националистов против русских и русскоязычных граждан под различными предлогами», – написал Кимаковский.
На кадрах видно, как местные жители возмущаются действиям людей в форме.
«Чуваки, чего лезем, это ваше? Это вы строили? Чего ты лезешь, ты же не вор, ты же наш. После этого нас будут гнобить! Совесть имейте, у нас здесь дети», – возмутился жилец дома по соседству.
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