12.03.2020, Одесса, Михаил Рябов
 
Выборы, Одесса, Происшествия, Украина
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В Одессе – массовая драка: Раскол на съезде партии Медведчука




В Одессе произошло массовое столкновение возле гостиницы «Бристоль» – украинские националисты пытались ворваться в здание, узнав о прибытии туда депутата Виктора Медведчука, который накануне в Москве встречался с президентом России Владимиром Путиным и руководством Госдумы.

Завязалась потасовка с полицией и крепкими молодыми людьми, охранявшими партийное мероприятие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интересно, что, по данным местных СМИ, в «Бристоле» проходит конференция «Оппозиционной платформы», где решается, кто должен быть выдвинут на предстоящие выборы мэра Одессы. Внутри партии возник конфликт – одни выступают за то, чтобы баллотировался депутат Вадим Рабинович, другие поддерживают экс-губернатора Николая Скорика.

Одесский депутат Богдан Гиганов в фейсбуке намекнул, что атака националистов могла быть проплачена одним из конфликтующих крыльев «Оппоплатформы» с целью срыва конференции.

«Не брезгливые пошли активисты. Деньги берут уже даже от тех, против кого ещё вчера выступали сами. Видать конкретная голодуха пошла», – написал Гиганов.

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