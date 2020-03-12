В Одессе – массовая драка: Раскол на съезде партии Медведчука

12.03.2020, Одесса, Михаил Рябов

В Одессе произошло массовое столкновение возле гостиницы «Бристоль» – украинские националисты пытались ворваться в здание, узнав о прибытии туда депутата Виктора Медведчука, который накануне в Москве встречался с президентом России Владимиром Путиным и руководством Госдумы.

Завязалась потасовка с полицией и крепкими молодыми людьми, охранявшими партийное мероприятие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Интересно, что, по данным местных СМИ, в «Бристоле» проходит конференция «Оппозиционной платформы», где решается, кто должен быть выдвинут на предстоящие выборы мэра Одессы. Внутри партии возник конфликт – одни выступают за то, чтобы баллотировался депутат Вадим Рабинович, другие поддерживают экс-губернатора Николая Скорика.

Одесский депутат Богдан Гиганов в фейсбуке намекнул, что атака националистов могла быть проплачена одним из конфликтующих крыльев «Оппоплатформы» с целью срыва конференции.

«Не брезгливые пошли активисты. Деньги берут уже даже от тех, против кого ещё вчера выступали сами. Видать конкретная голодуха пошла», – написал Гиганов.