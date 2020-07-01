В Одессе сдали на металл памятник известному поэту

01.07.2020, Одесса, Юрий Коваленко

В Одессе в Прохоровском сквере со своего постамента исчез бюст известного болгарского поэта Христо Ботева

Об этом на своей странице в Facebook сообщил одесский политик Вячеслав Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минуя Прохоровский сквер, не обнаружил на постаменте бюст национального героя Болгарии Христо Ботева. Я что-то пропустил, у нас националисты уже борются с болгарскими революционерами или это охотники за металлами позарились на бронзу?» – написал он.

По словам представителя национально-культурной организации «Одесское болгарское дружество» Надежды Иджиловой, бронзовый памятник был украден ночью охотником за цветными металлами.

Она сообщила, что вандала заметили отдыхающие в местном баре, и вызвали полицию. Бюст Христо Ботева был обнаружен в пункте сдачи металлолома, сейчас одесская полиция расследует обстоятельства. А в болгарском содружестве готовятся вернуть бюст на его законное место на постаменте в Прохоровском сквере.

Напомним, Христо Ботев – революционер, один из лидеров освобождения от Османской империи. Легендарный поэт провел в Одессе несколько лет в юности. С 1863 года учился во 2-й одесской гимназии, в 1865-66 годах учился в Новороссийском университете.

Напомним, в 2017 году украинские националисты начали охоту на одесских болгар. А после этого старший научный сотрудник находящегося в подчинении президента Украины Института стратегических исследований Валерий Кравченко, сохранивший свою должность и при Владимире Зеленском, назвал болгар одной из наиболее опасных национальностей для украинской государственности.