В Одессе сгорела психбольница. Почему не смеются порохоботы?

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Одессе пожарные ликвидировали пожар в областном медицинском центре психического здоровья, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает ГСЧС области на своем сайте.

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“Сегодня, 16 апреля в 14:37 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в мужском отделении №5 Одесского областного медицинского центра психического здоровья по адресу: г. Одеса, улица Академика Воробьева, 9″, – сообщили в ГСЧС.

В 14:45 на место вызова прибыли спасатели и установили возгорания одноэтажного здания по всей площади, ориентировочно 500 кв. м.

Пожарные локализовали пожар в 15:34 и в 15:56 ликвидировали.

В ГСЧС отметили, что до прибытия подразделений из здания эвакуировали 60 человек. По словам администрации больницы, в здании никого не осталось.

Напомним, как ранее сообщал ПолитНавигатор, одиозный пропагандист-порохобот Тарас Березовец попал в центр международного скандала, когда поглумился над пожаром в парижском соборе Нотр Дам на твиттер-страничке посла Франции в Киеве Изабель Дюмон. Порохобот оставил комментарий, из которого следовало, что собор якобы сгорел после визита в Париж Владимира Зеленского, а французам повезло, потому что якобы мог полыхнуть и Елисейский дворец. В ответ посол Франции дала Березовцу отповедь со словами “Позор! Как вам не стыдно?!”.