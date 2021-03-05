В Одессе ТП напала на ТП

06.03.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Есть на Украине такая националистическая организация — ТП, то есть «Традиции и порядок». Состоит из гитлерюгенда, который попросту срывает все подряд — то гей-парад, то сборища феминисток, то какие-нибудь гуляния по поводу годовщины Майдана, перекрикивая даже матерых волчар из «Нацкорпуса» (несмотря на то, что ТП и считается его молодежным крылом). Такое впечатление, что срыв мелкотравчатых событий — всего лишь боксерская груша, на которой гитлерюгенды тренируются, отрабатывая удар перед чем-то «по-настоящему великим».

В Одессе эта ТП опять набузила — напала на Марш за равноправие женщин. Вы подумали, что речь идет о лесбиянках? Ничего подобного. В рядах марширующих были замечены не только малолетки, которым все равно, за что маршировать, но и чиновницы обладминистрации — такие, знаете, с начесами на голове, и даже сотрудницы полиции, короче, совсем не «та» тусовка. Ну и еще депутатки от «Европейской солидарности» примазались.

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Лозунги их звучали как «Не за кухню, а за власть», против гендерных предрассудков и насилия в семье. Такой уже нафталиновый, прокисший посыл. Но если соросовская разнарядка пришла — а на марш вышел даже целый департамент социальной политики ОГА! — значит надо. Пришлось, облачившись в утягивающие трусы, отдуваться, нелепо изображая «Секс в большом городе».

Однако дорогу доброй ТП преградила ТП злая с транспарантом «Патриархат тебя любит» и криками «Вы дискредитируете христианство!». На что женщины с находчивостью Воробьянинова, прячущегося от летящего в него ботинка за спину тов. Бендера, вмиг написали плакат «Пережили ПМС, переживем и патриархат».

Однако «христиане» из гитлерюгенда «остроту» не оценили и поперли на женщин всей своей молодецкой массой. А когда их оттеснили полицейские, затеяли с ними драку. Самые ретивые были задержаны.

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Напомним, что летом, когда радикалы из «Традиции и порядок» напали на гей-парад, ситуация сложилась гораздо хуже. Угомоняющие придурков силовики были ослеплены слезоточивым газом и получили ранения.

На сей раз до членовредительства не дошло. А из эмоций — ни понимания, ни сочувствия, ни возмущения, ни даже гомерического хохота. Когда смотришь на марширующих за права пустоты и продажу воздуха, на их противников и полицаев, то думаешь, что все они друг друга стоят.

Только вдумайтесь — департамент соцполитики занимается не спасением нищих, которых после майдана — каждый второй, а ерундой собачьей! А всем примазавшимся не стыдно быть клоунами и проповедовать кукольные ценности в городе, из которого никогда не выветрится гарь страшной и до сих пор не расследованной трагедии 2 мая 2014 года. Так что я погорячилась, все таки есть одна эмоция — презрение.