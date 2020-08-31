Гей-парад в Одессе: Как гитлерюгенд травил полицию и гонял ЛГБТшников

31.08.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

В Одессе участники ЛГБТ-марша анонсировали свою акцию на 12 дня от памятника Воронцову. Однако в указанное время под памятником стоял только юный фашист в шортах на подтяжках и вещал словно реченька журчит о тоталитаризме, к которому привело правление Зеленского.

И что-то в голове не складывалось — при тоталитаризме-то как раз педики по парадам не шастают. Но в целом стало понятно, что этих малолеток, опуская врожденный колхоз-стиль, кто-то ушлый лепил по образу и подобию гитлерюгенда — уж слишком они походили на юного фашиста из фильма «Кабаре», вдохновившего жующего обывателя пронзительной песней «Будущее принадлежит нам».

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Юнцы держали в руках флаги, на которых было написано «Традиция и порядок». Они выступали против гей-парада. Конечно, когда домохозяйки шли мимо детей, у которых и вторичный половой признак еще не вырос, но в руках были плакаты «Я натурал», а изо рта вылетало «ценность семьи», домохозяйки одобряюще кивали.

К гитлерюгенду подтянулся и Нацкорпус — в данном случае о ценностях семьи принялся рассуждать Сергей Братчук, которого эта террористическая организация вдвинула кандидатом в депутаты горсовета. Мы уже писали про Братчука — когда-то он работал журналистом на пророссийского политика Маркова, затем сходил в АТО и сделался украинским патриотом, а после переоделся в попа и принялся проповедовать от имени УПЦ Киевского патриархата.

После расстрелянного автобуса с имиджем организации надо было что-то делать, поэтому вслед за Братчуком митинговать против Содома и Гоморры от Нацкорпуса вышли некие многодетные отцы, показушно держащие младенцев как могли — вверх ногами, и женщины с колясками в платках и длинных юбках. На их агитках с грамматическими ошибками было написано, что никакие они не лесбиянки.

«Мы христиане!», — вдруг выкрикнула идущая мимо цыганка (тут она на работе — обворовывать туристов). На скамейке, один в один как Панкратов-Черный в «Жестоком романсе», гоготал сотрудник «Полиции диалога». А местный дурачок (в Одессе трепетно относятся к городским сумасшедшим) перекладывал с клумбы на клумбу камни, методично повторяя: «Здесь важна система, не надо плевать».

Итак, выше были абзацы для тех, кто озабочен вопросом, куда делись пациенты закрытых на Украине психдиспансеров. Тогда как у обычных проходящих мимо граждан был немного другой вопрос: «А педики-то где?». Народ ведь собрался «чисто поржать» — на мужиков с перьями поглядеть, а не на этих вот — унылых…

По шепотку в кучках гитлерюгенда стало понятно, что ЛГБТ сменили свой маршрут во избежание столкновений с противниками, поэтому выдвинутся от другого памятника — Дюку. Бреду к нему. И, надо же, кажется удача! Стоят такие люди позитивные, всем улыбаются.

«Вы ЛГБТ? — спрашиваю, — наконец-то я вас нашла». А они так без слов — хоп-па — как онанист из кустов, растягивают плакаты про кровавые усы и «гэть тирана». Видимо настолько эта тирания в Белоруссии процветает, что они и правда ничего про ЛГБТ не знают — в стране же закрытых дурок все можно!

А вокруг Дюка в это время ходит зазывала на экскурсии и яхтенные прогулки. Не сильно дело идет, прохожие канючат, что «дорого», поэтому, чтобы оправдать спекулятивную цену, зазывала объявляет: «Скидка только участникам гей-парада!».

А гитлерюгенды воркуют между собой. Скучно, я их рассматриваю — почти у каждого татуировка в виде бутылки с зажигательной смесью. Подхожу и спрашиваю: «Детский сад, вы точно должны знать, откуда гей-парад двинется — уже слухи пошли, что то ли из Стамбульского парка, то ли из Греческого».

«Мы сами не знаем — мы тут не ориентируемся», — отвечают они, тут же выдавая в себе понаехов. При этом они продолжают обсуждать что-то: «Ты туда, а ты туда… там перехватим… ты обежишь… ты с ноги… бей!». Инструкции розданы. А что, можно не стесняться — широкая общественность все равно же за семейные ценности и ожидает чего-то вроде битвы подушками.

О полиции — такого количества силовиков я, пожалуй, еще не видела, даже когда 9 Мая они берут в оцепление Аллею славы, проводя людей с цветами через коридор позора в виде металлоискателей. Стражи порядка разного калибра — от пацанов-срочников до людей в шлемах и со щитами — на мотоциклах «вжиу», автозаки стоят, с собаками…

Hasta la vista, baby какое то. Их явно свезли со всей Одесской области, а может и из других регионов, все тут, на гей-параде — разбойничай, грабь город не хочу! Смотрю, подходит полицейский к отдыхающим на скамейках и просит «удалиться во избежание провокаций». Да вежливо, чуть ручку не подает.

Подходит и ко мне: «Ожидаются провокации, в целях вашей же безопасности…». «Да провокации уже распланированы, — перебиваю я его и показываю на готовых «бить с ноги». — Вон люди стоят, в татуировках из коктейлей Молотова, которые уже распределили, кого и как будут бить». Полицейский делает вид, что меня не слышит.

«Скидка только участникам гей-парада!», — продолжает нудно доносится со стороны Дюка, и тут жаркую приморскую пастораль пронзает животное и громогласное «Слава Украине!». Менты срываются со своих мест. Ага, гей-парад начался.

Все бегут, и я бегу — ЛГБТшники двинулись со стороны мэрии. «Не ходи туда! — Кричит мне мужик с флагом «Традиция и порядок», — сейчас начнется». Видать, за свою меня принял и решил предупредить. Потому что таки «началось».

Что в секунду сделалось с этими мамиными и бабушкиными ягодками в подтяжках, ряжеными попами и берегинями с колясками? Никогда не забуду, как одна из них сорвала с себя платок, начала орать как сирена и на ее вой прибежали малолетние отморозки бить педиков, которых не сразу успели взять в оцепление полицейские. Как в секунду они превратились в неуправляемое агрессивное стадо, сметающее на бегу все. Куда делись их рассуждения о морали?

В жиденький марш ЛГБТ полетели яйца, а прогуливающие зеваки полетели в стороны. Кто-то распылил в толпу слезоточивый газ из баллончиков — уж не знаю, как он правильно называется, но домой я потом шла почти ничего не видя. Фотографировала происходящее так же.

Марш, кстати, был такой, как обыватель не ждет — никаких вам завсегдатаев клуба «Голубая Устрица», персонажей с вечеринок Фредди Меркьюри и выряженных в боа геев Мюнхена. Из-за широких плеч полицейских выглядывали какие-то малолетние девки (не факт, что по возрасту у всех есть паспорта) и мужичонки в очечках — я ботан. В одно мгновение орки вырвали у них таблички «Миру мир» и «Остановите агрессию». Но и этого мало. Стоит вот такая балда с табличкой, а нацик ей: «А ну отдала!» и кулаком по лицу — бах! Как и было спланировано…

Ничего плохого в посыле ЛГБТ не было. Одно только мне всегда непонятно: почему «стоп насилию» нужно декларировать не как само собой разумеющееся понятие, а исключительно с позиции «я гей» или «я лесбиянка»? В конце концов, это не только неприлично — мне вот противно знать, с кем они там в постели кувыркаются — но и глупо. Все равно что встать посреди Дерибасовской и прокричать: «Люди, по нашим улицам бегают агрессивные националисты! Надо остановить их! Но, кстати, я еще и спичечные коробки коллекционирую и пересчитываю, сколько в них спичек».

Ну что за тупая алогичность? А с чувством самосохранения — что?! Ведь даже далекому от политики тому самому пришедшему посмеяться зеваке стало понятно, что на ЛГБТшниках националисты просто тренируются. Вероятно, перед предстоящими выборами — как забивать оппонента. И завтра такой мишенью станет кто угодно. Только если защищать педиков согнали всю милицию из области, то ее точно не будет, когда нацисты нападут на людей, каждое воскресенье собирающихся на поминальную службу по погибшим в Доме профсоюзов 2 мая, например…

И я вовсе не нагнетаю. Знаете, по-настоящему страшно мне стало тогда, когда я подошла к сотрудникам пресс-службы полиции, снимавшим происходящее, с вопросом «сколько ваших пострадало?». А они на бегу ответили: «Глаза двоим газом залили. Еще один ранен». «Кто распылил газ?». «Эти, которые против гей-парада». А потом, уже не сдерживая эмоций и слов, они просто выкрикивали: «Да что же они делают?! Там же дети в оцеплении стоят, срочники…» и убежали снимать журналиста, который шатался и закрывал глаза — тоже попал под газовую атаку.

Хорошо, что полицейские это снимали, только будут ли сделаны выводы. А то складывается впечатление, что кадры с беспределом просто оседают в архиве «хоум видео» господина Авакова — так, для пикантности.

Уже через несколько часов после рубилова пресс-служба полиции сообщила: «Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылила газ и забросала людей яйцами. В результате неправомерных действий молодых людей в медицинское учреждение доставили двух полицейских. У правонарушителей берут объяснения. В их отношении будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях».

А местный сайт Думская опубликовал мнение анонимного националиста: «Одесситы не имеют ничего общего с нападением на марш, это сделали консерваторы из общественной организации «Традиция и порядок», а они все тут «залетные» — приехали из Киева и Кривого Рога. Одесские правые решили не троллить представителей ЛГБТ-сообщества и мы не выходим их пугать или разгонять.

«Традиция и порядок» выполняет политические заказы и создана, чтобы зарабатывать деньги». Также аноним заявил, что финансируют нападавших «русские сепаратисты» (кошка родила котят, это Путин виноват). Гм, тогда почему они так тепло обнимались с Нацкопусом?.. В общем, понятно — «смешались в кучу кони, люди». И эта ситуация лишний раз доказала: беспредельничать с криком «Слава Украине» можно. Это как ценник — чем громче крикнешь, тем выше шансы, что тебя купят.

Вон как профессионально на ЛГБТшниках, выступивших боксерской грушей, отработали. На отлично! Ментов используют как буйки, хоть ссы в глаза, а если что они протокол составят. Ни прав, ни власти в этой стране нет. А еще по количеству выкрикнутого «Пидарасы!», что аж уши в трубочки свернулись, это был как раз тот случай, когда хотелось сказать. «Что же вы так громко себя представляете? Будем знакомы — а я Таня».