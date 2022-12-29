После сноса памятника Екатерине II и всяческих аргументаций в пользу акта вандализма, киевскому режиму стоит признать, что Украина находится на чужой земле с чужим языком и историей.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошни, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он с иронией назвал снос памятника Екатерине II «большим украинским достижением».

«Памятник, 122 года, один из лучших, признавался архитектурной ценностью, является жемчужиной Одессы. Чего же вы сдерживаете себя? Там же не только памятник Екатерине есть. Там есть Потёмкинская лестница, Одесский оперный театр, там много чего есть. Только украинского ничего нет. Вы бы брали Одессу – и под корень её. Одесса не была украинской никогда. И не будет она украинской никогда. Поэтому вы начинаете её разбирать по запчастям. Что будет следующим? Потёмкинская лестница, пойдёт? Или Дюк будет, нормально? Дюк – это же тоже вражина Одессы, вражина Украины. Европеец? Это не тот европеец, он не правильный европеец. Вот, Хаджибей – это правильный основатель Одессы, а Дюк – нет, неправильный», – отметил он.

«Когда у вас памятники чужие, язык чужой, история чужая, наверное, всё-таки, и земля чужая. Вы зря на неё пришли, и вы зря пытаетесь устанавливать на ней свои порядки. Поэтому этот процесс «разрывания», в Одессе вы много чего не найдёте, она случайно находится под вашей пятой, я очень надеюсь, что совершенно недолго», – сказал Мирошник, обращаясь к украинскому эксперту.