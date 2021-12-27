В офисе Зеленского грозят «утопить в крови» российскую армию

Новости Украины

На Украине не верят в эффективность российских крылатых ракет и обещают, что российские вооруженные силы понесут колоссальные потери в случае наступления.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, половина ракет не долетит до целей, а ВСУ при помощи западной помощи нанесет сокрушительный удар по российской армии.

«Попытка вторгнуться обернется грандиозным поражением и тяжелейшим внутриполитическим и внешнеполитическим кризисом в Российской Федерации. Мы не боимся – украинские вооруженные силы совместно с западными союзниками, с их военной и технической помощью, нанесут поражение российской группировке. Они не потянут просто. Вся российская армия ничего с нами не сможет сделать, потому что она ограниченно боеспособна и частью информационно-психологического воздействия создается миф о непобедимости российской армии», – сказал Арестович.

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«Ну простейший вам пример – когда они рассказывают, что нанесут удар крылатыми ракетами и всех нас разгромят, мало кто знает – у них этих крылатых ракет всего 60 с чем-то штук на всю российскую армию. Они же не смогут по нам все отстрелять, правильно? Минимум половину они сохранят для других нужд, учитывая количество военных конфликтов, которые Россия сеет по всему миру. Ну стрельнут они 30 ракетами. 15 из них не долетит, еще пять промахнется», – отметил чиновник.

«Попытки обострить на востоке, провести ограниченную операцию на юге или полномасштабное наступление в любом случае они потерпят здесь военное поражение. Это я вам гарантирую на 101%, бояться нечего. Конечно, война – не подарок, но эта авантюра будет утоплена в их крови. Поэтому я желаю им одуматься и пожалеть те 40 – 60 тысяч убитых российских солдат, которых они уже, я так понимаю, запланировали», – говорит советник.

«Дело в том, что вступив в эту схватку, и мы, и они на фоне общемировой гонки, мир, который борется за новый технологический уклад, за ускорение, за переход на новые типы экономики, такая война просадит и наш, и их потенциал очень сильно – мы лишим себя исторических шансов. Я надеюсь, что в России трезвые люди это понимают, смогут объяснить это Путину. Но Украина-то восстановится с помощью Запада и мирового сообщества как страна, которую признали демократией, а вот Российская Федерация еще и под санкциями за это все, я боюсь, что утратит исторические шансы очень надолго», – заявил Арестович.