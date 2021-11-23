В офисе Зеленского обещают довести операцию по захвату «вагнеровцев» до конца

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Новости Украины

Украина не оставит попытки захватить так называемых наемников, которых она пыталась похитить, организовав в прошлом году спецоперацию, которая завершилась провалом.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович посчитал прискорбным срыв операции и пообещал захватить воевавших на Донбассе россиян «другим способом».

«ТСК сделала главное – она разделила этот так называемый «вагнергейт» на три очень важные части. Первая часть – это документирование российских наемников, вторая часть – это спецмероприятие по захвату и третья – дезинформационная кампания, которая длится до сих пор. Меня с самого начала беспокоила лично третья часть. Потому что, ну, не захватили 33 – захватим позднее, другим образом достанем и так далее. Хотя и очень прискорбно, что не захватили», – заявил Арестович.

Напомним, ранее курируемый западными спецслужбами проект Bellingcat обнародовал подробности спецоперации по задержанию так называемых российских наемников, которую украинские силовики планировали провести летом прошлого года, но в последний момент она сорвалась.