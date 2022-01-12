В офисе Зеленского объявили президента США невменяемым за недостаточную помощь Украине

12.01.2022  15:59 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

Если бы США действительно хотели защитить Украину от «российской агрессии», то они оказывали бы ей более серьезную помощь, а не «цедили» по капле.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы США действительно хотели защитить Украину от «российской агрессии», то они оказывали бы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Если бы они хотели гарантированно сделать так, чтобы Россия не вторглась в Украину, они могли бы осуществить программу военной помощи такую, что даже самые отпетые российские сумасшедшие, желающие войны против Украины, отказались бы от этой войны. И эта программа могла быть осуществлена еще несколько лет назад», – сказал Арестович.

«Сначала был невменяемый Обама с его справедливым проектом мира, по которому он никуда не вмешивается и дружба, мир, жвачка, «зеленый мир» и прочее-прочее. Когда пришел Трамп, у него своя была политика особая, он там пытался договориться с мистером Путиным. А потом, когда пришел Байден, но он-то пришел год назад, они просто начали переоценку, стратегические встречи, как обычно это начинается», – добавил советник главы президентского офиса.

«Но они цедят, понимаете, эта помощь нам, они цедят ее. Когда Америке нужно было решить проблему южного Вьетнама, Южной Кореи, Японии и так далее, Афганистана, они решали быстро и конкретно. Той же Европы и так далее. В отношении Украины мы не видим, чтобы они реализовывали программу помощи, которая гарантированно бы решала задачи снятия угрозы вторжения Российской Федерации в Украину, расширения конфликта, и снятия проблемы вообще угроз Российской Федерации», – резюмировал Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть