В офисе Зеленского объявили президента США невменяемым за недостаточную помощь Украине

Новости Украины

Если бы США действительно хотели защитить Украину от «российской агрессии», то они оказывали бы ей более серьезную помощь, а не «цедили» по капле.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы они хотели гарантированно сделать так, чтобы Россия не вторглась в Украину, они могли бы осуществить программу военной помощи такую, что даже самые отпетые российские сумасшедшие, желающие войны против Украины, отказались бы от этой войны. И эта программа могла быть осуществлена еще несколько лет назад», – сказал Арестович.

«Сначала был невменяемый Обама с его справедливым проектом мира, по которому он никуда не вмешивается и дружба, мир, жвачка, «зеленый мир» и прочее-прочее. Когда пришел Трамп, у него своя была политика особая, он там пытался договориться с мистером Путиным. А потом, когда пришел Байден, но он-то пришел год назад, они просто начали переоценку, стратегические встречи, как обычно это начинается», – добавил советник главы президентского офиса.

«Но они цедят, понимаете, эта помощь нам, они цедят ее. Когда Америке нужно было решить проблему южного Вьетнама, Южной Кореи, Японии и так далее, Афганистана, они решали быстро и конкретно. Той же Европы и так далее. В отношении Украины мы не видим, чтобы они реализовывали программу помощи, которая гарантированно бы решала задачи снятия угрозы вторжения Российской Федерации в Украину, расширения конфликта, и снятия проблемы вообще угроз Российской Федерации», – резюмировал Арестович.