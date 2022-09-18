В офисе Зеленского отчитали генсека ООН

Генсек ООН Антониу Гуттериш явно подыгрывает России, озвучивая не выгодные для Украины инициативы.

Об этом в эфире «Голоса Америки» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постоянно мы слышим очень странные заявления господина Гуттериша о том, что, смотрите, у нас же эффективные были переговоры по «зерновой сделке».

«Так давайте, если вы перестанете воевать, пойдем по пути маленьких шагов, давайте разговаривать о зерне, давайте как-то еще дальше продолжим разговор вокруг Запорожской АЭС, давайте поговорим с вами о возможности транспортировки через Черноморскую акваторию российского удобрения, потому что глобальное сельское хозяйство оно немножко начинает «провисать».

Вы понимаете, куда идет ООН? Оно хочет вернуть нас в мелкую пошаговую бюрократию, которая может затянуть конфликт на длительное время, потому что фундаментально конфликт не будет решен, в это время Россия получит свою оперативно-тактическую паузу, проведет апгрейд армии, вложит еще дополнительно денег в пророссийское лобби, прежде всего в ЕС, получим обратно какие-то волны, давление, протесты, акции, о том, что Европа замерзает, давайте поможем.

Поэтому нужно заставить Украину принять любые российские условия. Вот это выглядит именно так», – заявил Подоляк.