В офисе Зеленского отчитали генсека ООН

18.09.2022  21:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, ООН, Политика, Украина
Новости Украины

Генсек ООН Антониу Гуттериш явно подыгрывает России, озвучивая не выгодные для Украины инициативы.

Об этом в эфире «Голоса Америки» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек ООН Антониу Гуттериш явно подыгрывает России, озвучивая не выгодные для Украины инициативы. Об...

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«Постоянно мы слышим очень странные заявления господина Гуттериша  о том, что, смотрите, у нас же эффективные были переговоры по «зерновой сделке».

«Так давайте, если вы перестанете воевать, пойдем по пути маленьких шагов, давайте разговаривать о зерне, давайте как-то еще дальше продолжим разговор вокруг Запорожской АЭС, давайте поговорим с вами о возможности транспортировки через Черноморскую акваторию российского удобрения, потому что глобальное сельское хозяйство оно немножко начинает «провисать».

Вы понимаете, куда идет ООН? Оно хочет вернуть нас в мелкую пошаговую бюрократию, которая может затянуть конфликт на длительное время, потому что фундаментально конфликт не будет решен, в это время Россия получит свою оперативно-тактическую паузу, проведет апгрейд армии, вложит еще дополнительно денег в пророссийское лобби, прежде всего в ЕС, получим обратно какие-то волны, давление, протесты, акции, о том, что Европа замерзает, давайте поможем.

Поэтому нужно заставить Украину принять любые российские условия. Вот это выглядит именно так», – заявил Подоляк.

Впрочем, недовольство Киева не ограничивается ООН.

«Сегодня мы видим, что все эти институты международные – и МАГАТЭ, и Международный «Красный крест», и Аmnesty international тем более, она вообще на сегодняшний день превратилась в какую-то пророссийскую организацию, – так вот, все эти организации требуют изменения функционала и качественного наполнения, кадрового наполнения, принципов финансирования, и принципов ответственности.

Потому что не может организация, которую мы называем посредником, не нести никакую ответственность. Как МАГАТЭ приехало, сделало абстрактное заявление, никакой эффективной работы по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС не произведено», – возмутился Подоляк.

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