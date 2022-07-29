В огороде конопля, а в Киеве дядьки… с наркотой и оружием. Часть вторая

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Новости Украины

«ПолитНавигатор» уже писал о том, что Киев накрыла волна наркоторговли и незаконного оборота оружия. Сегодня – продолжение темы.

Как мы помним, в начале СВО в украинской столице начали практически бесконтрольно не то что раздавать – буквально всучивать всем желающим десятки тысяч пистолетно-автоматно-пулеметных стволов с боезапасами (только в первые дни спецоперации было роздано более 25 тысяч единиц оружия и больше миллиона патронов к ним).

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Тогда же власть имущие, Зеленский, Кличко и вся их гоп-компания, анонсировали мощную партизанскую войну. И призывали бандеропартизан из новозданной ТрО (теробороны) устраивать «захватчикам» горящую землю под ногами.

Мотивация такого решения была понятна. Изрядно сдрейфив, властная верхушка рассчитывала, что под прикрытием этого «пушечного мяса» успеет удрать к своим западным благодетелям, пока войска союзников овладевают Киевом. Как мы знаем, молниеносного овладения не получилось – по какой причине и кто виноват, это вопрос особый, дожидающийся своего рассмотрения по окончании СВО.

Но бандеро-добровольцы вооружились до зубов, и вскоре сие пришлось почувствовать на своей шкуре простым украинским обывателям. И даже власти и полиции.

Вот как откликнулись на это простые люди в соцсетях (с тех пор ничего не изменилось).

«Зачем тероборонцев с оружием пускают в магазины? Они ходят, размахивая автоматами, к полу даже не опускают дула. Стою на кассе, а передо мной «терик» с короткоствольным автоматом. Расплачивается, а ствол направлен на кассиршу. Бедная женщина вся аж взмокла от страха, заикаться начала. И никто этому козлу замечания не сделал. Все боятся», – поделилась наболевшим киевлянка Лариса.

Как пафосно сообщал тогда информмусорник «Украинская правда», «учитывая угрозу, которую представляет Россия, выдача автоматов киевлянам ведется по полностью упрощенной процедуре».

И действительно, получить ствол мог любой желающий, просто по ксерокопии паспорта (своего или чужого, кто там разбирал).

Автоматы и пистолеты привозили на грузовиках, вываливали во дворах торговых центров и вручали пламенным «патриотам». Здравомыслящие эксперты и политики тогда ужаснулись такой практике, утверждая, что бесконтрольная передача оружия всем подряд, в том числе, уголовникам и психбольным, может привести к террору и кошмарным беззакониям. Так оно и случилось – и в зоне боевых действий, и в Киеве.

Вот что министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал о происходя в зоне боевых действий:

«Националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях, блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию. Освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия привели к массовым случаям насилия, грабежей и мародёрства».

Что же касается столицы, в ней перестрелки, грабежи и мародерство вошли в печальную традицию сразу после создания ТрО. Правда, зачастую это происходило под видом «оборонительных мер» и крышевалось военной администрацией города.

Полиция, само собой, закрывала на преступления глаза и бездействовала. Даже если и приезжала на места происшествий и составляла протоколы, в дальнейшем дела становились безнадежными висяками или вовсе закрывались. Справедливости ради надо сказать, что некоторые инциденты, самые резонансные и вопиющие, порой расследовались. Однако факты участия в них теороборонцев не разглашались.

Вот лишь один из примеров. В конце мая некая банда обворовала ООО «Укрспецпарк», на автостоянке которого находились транспортные средства для временного хранения. Шестеро злоумышленников, вооруженных автоматами, ворвались на спецплощадку и, угрожая охранникам, похитили 39 (!) ТС (34 мотоцикла и 5 автомобилей).

Как доложила пресс-служба МВД, после поимки бандитов им было сообщено о подозрении и «решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

Интересно, что в это самое время власть вовсю грозила по законам военного времени расстрелами на месте за мародерство. И патрули ТрО нередко расстреливали людей, вызвавших у них подозрения – иногда просто за то, что человек, испугавшись, пытался бежать.

В свое время вся столица содрогнулась от известия, что бандеровский патруль расстрелял автомобиль на улице, где погибла целая несчастная семья.

А тут вдруг банда угнала целый автопарк – и с ней «законно решается вопрос» о мере пресечения. Почему? Да, очевидно, потому что угнали его те же самые тероборонцы. Кстати говоря, шестеро бандюков не были в состоянии сразу умыкнуть столько транспортных средств, а значит, на стоянку они заявлялись не раз и не два. Пока вконец перепуганные сторожа не решились сообщить в полицию.

Аналогичная ситуация сложилась и на одной из стоянок на левом берегу Киева, в Дарницком районе. О ней рассказал в местном паблике человек, представившийся ее администратором:

«В первые дни войны рядом с нами соорудили блок-пост теробороны. Хлопцы ели-пили и спали в наших помещениях. Активно пользовались электричеством, накрутили на тысячи гривен. Пьянствовали. Таскали сюда баб. Постреливали на территории по дровам и банкам, тренировались. А в довершение всего сперли несколько мотоциклов и два автомобиля. И еще несколько машин раскурочили. Полиция составила протокол – и больше ни ответа, ни привета».

Кроме того, херои еще и выполняют рейдерские заказы. Так, согласно сообщению в киевском паблике, неизвестная группа людей в военной форме вломилась в мастерскую Riddle Forge, которая производит комнаты для квестов. Сотрудники, фиксируя многочисленные правонарушения незваных гостей, обратились к полиции и журналистам. Однако дело вскоре заглохло по вполне понятной причине.

Впрочем, вооруженные гориллы не только убивают, грабят и рейдерствуют. Они еще и активно стволами торгуют. Используя и форумы в «черном» интернете, и мессенджеры, и легальные сайты продаж, и просто базары. Причем нередко совмещают подобную торговлю с наркосбытом. Сообщения об этом появляются даже в провластных пабликах.

Правда, о том, что продавцы принадлежат к ТрО, ни слова. Но часто эту принадлежность выдают фото, публикуемые в качестве иллюстраций.

Совсем недавно в Киеве поймали мужчин, торговавших оружием и наркотиками. По данным следствия, дома у двух дружбанов был изъят большой арсенал оружия, амфетамин и каннабис, а также принадлежности, необходимые для фасовки зелья.

«Пользуясь напряженной ситуацией, вместо помощи и содействия военным, двое дельцов решили нажиться на торговле патронами, – возмущается кличковский ТГ-канал «Реальный Киев», уже по поводу другого аналогичного факта. – Во время обысков у организатора изъяли более 450 патронов калибра 5,45 мм и два магазина к АК-74, а у его подельника 250 аналогичных боеприпасов и наличку, полученную за сбыт патронов».

Еще одного «несознательного» дельца поймали при попытке сбыта 11 автоматов Калашникова и более 2 тыс. патронов к ним за 17 тыс. долл. Полицаи также задержали и его подельника, привезшего оружие для продажи.

Эти факты – лишь малая толика из числа преступлений, совершаемых бандеровскими «партизанами». Которые чувствуют свою полную безнаказанность на фоне облизывания их властьпредержащими.