В огороде конопля, а в Киеве дядьки… с наркотой и оружием

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Новости Украины

Провластные киевские паблики взяли себе манеру убаюкивать «дорогых кыян». Мурлычут то и дело: «Внимание! Нам пишут, что в городе слышны взрывы. Не беспокойтесь, дорогие друзья, это наши саперы уничтожают многочисленные мины рашистов. Все под контролем, мы заботимся о вас».

Правда, как могли эти «многочисленные мины» оказаться в столице, которая не была взята русской армией, не уточняют.

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Или:

«Вы сообщаете, дорогие наши сограждане, что ночью «бухало» по районам. Не волнуйтесь, пожалуйста, это тренируются наши с вами защитники».

Хотя у «дорогих сограждан», которые из-за пальбы и взрывов спать не могут, возникают естественные вопросы. Например, почему стрельба происходит не в специально отведенных местах (скажем, на полигонах под Киевом), а где придется? Ведь ее слышно то там, то сям? И еще: бухАют ли «защитники» перед тем, как по ночам тренироваться и бУхать? А может, нюхают и колются? Но об этом чуть позже.

Конечно, колыбельная «песенка» получается весьма задушевная, особенно для простодушных обывателей. Однако вот как откликнулся на нее в соцсетях один из пользователей под ником Панас ТВ:

«Помните Деда Панаса, которого лично я очень люблю? П. Вескляров, он в советские годы вел на украинском ТВ «Вечернюю сказку» для маленьких. Всякие баечки травил. Но однажды, будучи под градусом,заматюкался. Так вот, по поводу ваших успокаивающих баечек, наверно, он сказал бы свои знаменитые слова «Всэ цэ отака… фигня, малята».

На самом деле ситуация в Киеве, конечно, крайне неспокойная. И не только из-за опасности прилетов и воздушных тревог, то и дело завывающих по всему городу. Столицу, как следует из сообщений тех же сервильных мессенджеров, захлестнула волна наркопроизводства и наркоторговли.

Ну и, конечно (иначе и быть не могло после раздачи десятков тысяч стволов налево и направо в первые дни СВО) – незаконного оборота оружия и его использования в бытовых и бандитских разборках, грабежах, мародерствах и рейдерствах.

Зелье сбывают прямо на улицах, почти не стесняясь ничего и никого. Вот о чем поведала в соцсети киевлянка по имени Оксана:

«В нашем большом дворе на Подоле раньше никогда не было наркоманов. Теперь почти каждый день заседают. Совсем молодые ребята, все в татуировках, пять-шесть человек, лет по 17-20. Видимо, здесь у них пункт раздачи. Стены близлежащих домов исписаны тайными письменами – видимо, о том, как получить закладку. Идешь среди бела дня через двор – и видишь, что на заброшенной детской площадке уже собрались бедолаги. Сидят и кайфуют. И никто не гоняет».

Насчет детской площадки удивляться не приходится. Это почти по Владимиру Семеновичу: «В скверу, где детские грибочки». (Правда, в песне речь шла об излюбленных местах злоупотребления алкоголиков, а не «нариков», но времена меняются). И сие неудивительно, особенно если учесть, что «заботливая» столичная власть сотни таких площадок не реставрирует. Почему?

«Потому что Кличко наплевать и на детей, и на всех нас», – излагает свое понимание ситуации Оксана.

Впрочем, один из официальных ТГ-каналов, подконтрольных киевской мэрии, «Киев реальный», то и дело рапортует о задержаниях буйных наркоманов. А также о нахождении бравыми полицаями «производственных мощностей» по выращиванию и изготовлению зелья. Но вот в каком ключе нередко реагируют на сии помпезные доклады читатели.

«Ай молодца, хлопцы. Из 10 одного заловили, и теперь кичитесь, – насмехается пользователь с ником Алекс В. – А девять продолжают делать свои поганые дела, и никто им не мешает».

Вот лишь некоторые из фактов, приведенных в официальных лентах.

«В Киевской области фермер выращивал коноплю на огороде в огромных размерах. Во время осмотра на приусадебном участке у 33-летнего мужчины правоохранители изъяли более 430 кустов конопли и свертки уже засушенного каннабиса».

Или еще.

«Киевлянин изготавливал каннабис в промышленных масштабах… Фигурант арендовал склад в одном из промышленных районов столицы и оборудовал его под нарколабораторию. «Наркозельк» перерабатывал в каннабис,экстракт каннабиса и гашиш. Продавал «товар» за наличные деньги».

Странно все-таки, что их пока задерживают, хотя бы иногда. Ведь в свете решений обдолбанного фюрера с Банковой о легализации наркоты они вполне оказались «в струе». И очень даже могут претендовать на звания героев Украины как организаторы «стахановских починов» по выполнению судьбоносных решений президента и правительства.

Как, например, герой репортажа из района Оболонь, взлетевший на дерево на манер вороны и не желавший с него слезать. Четыре часа бригады «неотложки», госслужбы чрезвычайных ситуаций, полиции и теробороны потратили на то, чтобы парня утихомирить.

«К сожалению, подобные случае довольно частые», – сетуя, прокололся кличковский паблик.

А как же им не быть частыми, если паскудное антинародное государство делает все, чтобы они учащались? Ведь оно фактически дало «высочайший» карт-бланш на распространение наркотической заразы, равно как и на бесконтрольное использование оружия.

Один из постов в соцсетях назывался так: «Обычный вечер, обычная погоня со стрельбой в Киеве». Ничего себе обыкновенность. А далее следовало:

«На Троещине легковое авто не остановилось в комендантский час, и ТРО (тероборона – В.П) со стрельбой догнали нарушителей. В машине были мужчина и женщина».

А вот еще пара примеров, «ничем не примечательных».

«По поводу стрельбы на Софиевской Борщаговке не волнуйтесь. Это наши хлопцы». «Было около 15 глухих выстрелов из боевого оружия, быстро подъехала полиция. Это местные жиночки прицепились к военным, почему те приехали и остановились во дворе, типа детям некуда пройти. Одна начала бросаться на военных хлопцев, и те, чтобы ее утихомирить, стали стрелять в воздух».

То бишь нацисты- захисныки приперлись во двор жилого дома и устроили там боевой расчет. Не исключено, с целью, в случае чего, прикрываться жителями, как живым щитом – на подобное они ох как горазды. А когда женщины начали кричать, чтобы те не смели рисковать их детьми, «слегка» популяли в воздух. Такая себе «легонькая» острастка.

Ну а вопрос, наколотые они были, пьяные или обнюханные, думается риторический. Ибо какие нормальные люди будут 15 раз палить из автоматов, пусть даже в воздух, пугая женщин с детьми?

Отака фигня, малята.