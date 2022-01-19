В оккупированном ВСУ Донбассе разгромили памятник жертвам Холокоста

19.01.2022  22:17 (Мск), Луганск,
Сергей Вредников.  
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Вандализм, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

В подконтрольном Киеву городе Лисичанск Луганской области неизвестные разрушили памятник жертвам Холокоста.

Об этом сказано в заявлении оккупационной военно-гражданской администрации города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В подконтрольном Киеву городе Лисичанск Луганской области неизвестные разрушили памятник жертвам Холокоста. Об этом...

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«Памятный знак жертвам среди еврейского населения, погибшим в городе Лисичанске во время Второй мировой войны, расположенный на городском кладбище «Зелёная роща», был снова разрушен», – говорится в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции Северодонецкого РУП ГУНП в Луганской области, никакой информации о вандалах пока не поступало.

Напомним, этот памятный знак не так давно уже разрушали – 4 декабря 2021 года. Тогда местная «администрация» заявила, что это произошло из-за «плохих погодных условий».

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