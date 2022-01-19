Погребинский уверен, что США примут условия ультиматума России

Американцы пойдут на выполнение условий русских, потому что Москва объяснит Вашингтону, какие контрмеры будут применены в случае негативного ответа.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что если Российская Федерация получит жёсткий негативный ответ, в который я лично не верю, она объяснит США, какие контругрозы они будут наращивать для того, чтобы их услышали. Я считаю, что американцам нет никакого резона ставить под угрозу собственную безопасность ради того, чтобы, к примеру, в Очакове появилась военная база НАТО.

Поэтому, мне кажется, что у русских есть шансы добиться выполнения значительной части своих требований, но пока они будут добиваться, мы все будем в напряжении ожидать, не случится ли чего-то очень страшного. Я надеюсь, что не случится», – сказал Погребинский.