Погребинский уверен, что США примут условия ультиматума России

19.01.2022  21:50 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Американцы пойдут на выполнение условий русских, потому что Москва объяснит Вашингтону, какие контрмеры будут применены в случае негативного ответа.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы пойдут на выполнение условий русских, потому что Москва объяснит Вашингтону, какие контрмеры будут...

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«Я думаю, что если Российская Федерация получит жёсткий негативный ответ, в который я лично не верю, она объяснит США, какие контругрозы они будут наращивать для того, чтобы их услышали. Я считаю, что американцам нет никакого резона ставить под угрозу собственную безопасность ради того, чтобы, к примеру, в Очакове появилась военная база НАТО.

Поэтому, мне кажется, что у русских есть шансы добиться выполнения значительной части своих требований, но пока они будут добиваться, мы все будем в напряжении ожидать, не случится ли чего-то очень страшного. Я надеюсь, что не случится», – сказал Погребинский.

Напомним, ранее в Москве заявили, что в НАТО прекрасно отдают себе отчет, какими возможностями военно-технического характера обладает Россия.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что встречи представителей России и Запада в Женеве и Брюсселе прошли благоприятно для Киева, потому что там не было украинских дипломатов.

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