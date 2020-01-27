В окружении Лукашенко зреет недовольство курсом на конфронтацию с РФ

27.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут проблемы с будущими выборами из-за обострения отношений с Российской Федерацией.

Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это связано с тем, что в окружении белорусского лидера уже сформировалась команда достаточно молодых политиков, которые не согласны с его нынешним курсом и ходом диалога с российским руководством.

Мартынов подчеркнул, что последние заявления Лукашенко о нежелании сближаться с РФ в рамках Союзного государства и якобы завышенной цене на экспортную российскую нефть являются «эротическими образами» белорусского лидера.

«Как справедливо заметил знаменитый эстонский поэт Ыыху (Ыыху Ибенпалу, – авт.), уже пошли эротические образы, когда он сказал, что нас тут «раком поставили» с нефтью. Это цитата… И «надеюсь, что эти деятели в Москве образумятся». Что он имел в виду? Ну мне кажется, что он «тяжеловат». Если так прикинуть, то 25 лет президентства бессменно, я подчеркну, такого вообще не было ни разу за всю историю постсоветского пространства, чтобы без смены 25 лет. Там год, наверное, за два минимум идет.

То есть ему в духовном смысле, имеется в виду возраст человека, возраст сосудов, например, как физическое состояние, явно зашкаливает. Мне кажется, ему тяжеловато уже. Сейчас еще на него выборы свалились, и надо все эти феерии рассматривать еще сквозь призму того, что он считает себя лучшим политтехнологом и лучшим специалистом в выборах. То есть «чего вы меня учите, я сам знаю, как выиграть выборы. Сейчас я скажу и все услышат». Ну, вот, он сказал и все услышали.

Мягко говоря, если мы здесь улыбаемся по этому поводу, то я подозреваю, что белорусские граждане грустят сильно. Потому что явно это уже за пределами тех допустимых линий. Нужно как-то ему выбирать выражения или не тиражировать их в таком объеме. Это его дискредитирует лично. Это не обижает нас, не меняет ситуацию в принципе – то, что он переговоры завел в тупик своей колхозной манерой. В том числе и по поставкам энергоносителей из России – газа, нефти и так далее.

У него выборы президентские, которые ему будет не так легко выиграть, как это было раньше. Несмотря на то, что всячески не поощряется рост тех или иных политиков или политических структур в Белоруссии, все равно, новое поколение подросло так или иначе. В том числе и в его окружении. Я не думаю, что они все в точности разделяют его мнение по поводу в том числе углубления и расширения интеграции с Россией в рамках проекта Союзного государства. Многие имеют принципиально перпендикулярное мнение.

Я говорю не про уличную оппозицию, я говорю про его окружение, серьезных людей, политическую элиту Белоруссии, которая недоумевает от подобного его поведения и я не уверен, что ему будет легко пройти эти выборы в этом году», – заявил Мартынов.