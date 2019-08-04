В окружении Зеленского уже начинается междоусобная грызня

04.08.2019, Киев, Владимир Гладков

История с появлением в СМИ наделавшим шума заявлением об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Богдана может свидетельствовать о начале противоречий в окружении Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карасёв напомнил, что, согласно официальной версии, подобные заявления написаны всеми новыми высокопоставленными чиновниками, а потому Зеленский может в любой момент подписать их отставку. При этом Богдан упомянул, что фото его заявления, якобы, в СМИ могли «слить» некие спецслужбы. Это свидетельствует о неких разногласиях между Богданом и и.о. главы СБУ Иваном Бакановым, считает Карасев.

«Понятно, что это история старая, там же Баканов и Богдан номинировались на это место (глава президентской канцелярии, – ред.), но в последний момент Богдан (был назначен), вопреки, кстати говоря, пожеланиям наших американских друзей (которые считают Богдана креатурой Игоря Коломойского, – ред.). Плохо будет, если будут втянуты институты, это будет не личностный конфликт, а конфликт институций, СБУ и так далее, если это так, если верить Богдану, что это именно «какие-то спецслужбы».

Понятно, что ничего страшного нет, но в команде есть свои трения, противоречия, группы влияния. Хотя, это президенту может быть выгодно, он может играть на противоречиях разных команд или разных людей в своём окружении и, таким образом, поддерживать, скажем так, баланс внутривластный. Это первое», – отметил Карасёв.

Политолог добавил, что данный информационный вброс мог быть сделан нарочно, дабы на фоне приближающейся поездки президента Владимира Зеленского к американцам, которых не устраивает персона Богдана, продемонстрировать заокеанским кураторам, что пока главу Офиса никто с поста снимать не будет.

«Второе, если это сам инициировал автор этого заявления, то это может быть связано с поездкой Кличко в Штаты, встреча с Джулиани, и, всё-таки, решить надо вопрос, поездка в США будет или нет, вообще собирается Владимир Александрович Зеленский в США или нет. И какие советы американцев по поводу главы Офиса. Мы знаем, что они с самого начала не воспринимали, не воспринимают главу Офиса нового президента Украины и настойчиво рекомендовали назначить другого, и недовольны этим. Как тут быть?

Может быть, в преддверии этой поездки в США, и как послесловие поездки Кличко к Джулиани, который тоже вроде бы приедет сюда, нужно было зафиксировать, что президент Владимир Александрович Зеленский не собирается пока подписывать заявление об отставке главы Офиса», – добавил Вадим Карасёв.

Он заметил также, что пост главы президентской администрации на Украине всегда приравнивался к фигуре вице-президента, ведь именно руководитель канцелярии главы государства имеет решающее влияние на кадровые назначения и работу с крупным бизнесом.

«У нас, оказывается, глава Администрации или глава Офиса – это вице-президент фактически, потому что обсуждают сейчас в мире отставку или не отставку Богдана, русское телевиденье два дня уже и западные тоже. У нас всегда сильные главы Администраций, они как вице-президенты были. Я видел, что действительно по многим вещам это бывает так.

Важнейшие решения сначала принимаются у главы Администрации, глава Секретариата или глава Офиса, на втором этаже – а потом идёт на четвёртый этаж. Кадровый и административный ресурс. Кадры назначаются. Губернаторов кто назначает? Не президент же будет заниматься кадровыми вещами. Подбор кадров, контроль над большим бизнесом – всё туда стекается», – резюмировал эксперт.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», в Киеве заявление Андрея Богдана об отставке подвергли критике и назвали «троллингом» и «жирной уткой».