В Омане Зеленский провел тайные переговоры с РФ – Герасимов

14.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Скандальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман мог быть использован им для тайных переговоров с Москвой.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Первый за восемь месяцев кризис безопасности новой власти. И в нем власть Зеленского продемонстрировала безответственность, некомпетентность и трусость. Вы разлетелись по курортам мира и даже не предвидели механизм, как собраться в случае кризисной ситуации…

Ваша трусость заключается в том, что вы с первых часов знали, что украинский самолет поразили иранцы российской ракетой, но там и не решились проговорить это вслух, пока вас не приперли к стенке руководители Канады или, как говорят на Банковой, Канадии, США и Британии.

Но нужно отдать должное Зеленскому, он смог добраться до Украины почти за сутки – втрое быстрее, чем американские астронавты на Луну. Другие чиновники, несущие ответственность за безопасность и разведку, вообще не почувствовали необходимости вернуться на рабочие места. Ничто не смогло испортить им праздник.

Общество требует ясности и по Оману. По версии власти выходит, что последним желанием султана на смертном одре было увидеть именно нашего «величайшего лидера современности». Но ведь все умные люди осознают, что никакого официального визита не было. Была поездка в частных или других целях, и из-за этого нас очень интересуют загадочные чартеры, которые летали между Оманом и Россией. Очень похоже на тайные переговоры.

Возникает простой вопрос: Оман – это обман или вранье? А какая разница? С Новым годом, страна обманутых избирателей», – обратился к залу соратник экс-президента Порошенко.

Напомним, ранее экс-замминистра по вопросам «оккупированных территорий» Георгий Тука заявил в своем блоге, что за несколько часов до ракетной атаки Ирана на иракские базы США в соседнее государство Оман, где под видом делового визита проводил новогодние каникулы украинский президент Владимир Зеленский, прилетел из Киева частный самолет, принадлежащий лидеру «Оппоплатформы» Виктору Медведчуку, куму российского президента.