Путин помог эвакуировать Зеленского?

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

За несколько часов до ракетной атаки Ирана по базам США, в соседнее государство – Оман, где проводит новогодние каникулы украинский президент Владимир Зеленский, прилетел из Киева частный самолет, принадлежащий лидеру «Оппоплатформы» Виктору Медведчуку, куму российского президента.

Такие данные опубликовал экс-замминистра по вопросам «оккупированных территорий» Георгий Тука в своем блоге.

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Самолет Gulfstream G650 T7-GEM прилетел из киевского аэропорта Жуляны.

Прямого регулярного авиасообщения между Украиной и Оманом нет.

По одной из версий, Медведчук мог отправить самолет, чтобы помочь Зеленскому экстренно вернуться на Украину из потенциально опасного региона.

«Зеленского из Омана эвакуировал Медведчук на своем самолете по указанию Путина», – утверждает в своем блоге экс-депутат Верховной рады Эдуард Леонов.

Информацию об эскалации в регионе Медведчук мог получить из Москвы. Накануне ударов Ирана по базам США, 6 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу по телефону провел переговоры с главой генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери и директором национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом.

На Украине прибытие самолета в Оман оппоненты Зеленского из лагеря националистов трактуют как очередную «зраду» и свидетельство кулуарных переговоров, поскольку Медведчук является кумом Владимира Путина, а сам Зеленский еще недавно резко критиковал партию Медведчука, обвиняя в получении финансирования из России.

В свою очередь Медведчук через свои СМИ наоборот воздерживался от критики Зеленского, призывая его осознать, что «Оппоплатформа» может стать союзником власти в противостоянии с радикальными националистами.