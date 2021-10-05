В ООН обвинили Украину в массовом нарушении прав человека

05.10.2021 22:35 (Мск), Женева, Константин Серпилин

Новости Украины

На Украине фиксируются массовые случаи нарушения прав человека – массовые аресты, нападения на журналистов и ЛГБТ, и дискриминация членов национальных меньшинств.

Об этом на заседании 48-ой сессии Совета по правам человека заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине нарушения прав продолжают совершаться за счёт произвольного применения произвольных арестов без соответствующих ордеров и без доступа к правовой помощи. Встревожены, что на сегодняшний день президентом не был подписан закон, который приводил бы определение правонарушения в соответствие с римским статутом Мус. Зафиксировали двадцать два случая угроз и нападений на журналистов, сотрудников СМИ, активистов, ЛГБТ, членов национальных меньшинств. Язык ненависти был направлен против ромов, ЛГБТ, женщин, инвалидов, лиц, которые поддерживают Россию. Необходимо, чтобы власти тщательно расследовали каждый такой инцидент», – сказала она.

Матильда Богнер добавила, что на Украине плохая ситуация и с соблюдением социально-экономических прав населения.

«Санкции правительства, введённые в феврале и в августе в результате закрытия трёх телевизионных каналов и ограничения общественного доступа к СМИ в Интернете… Решение по санкциям не соответствует международным стандартам по правам выражения мнения, поскольку они не были приняты независимыми органами. Ограничения не соответствуют требованиям. Отслеживаем и экономические, и социальные права. Встревожены нехваткой социального жилья, социальных услуг для бездомных. Мы также убедились, что инвалиды сталкиваются с риском оказаться на улице, потому что их выписывают из больниц. Людям с психосоциальными нарушениями, с задержкой развития в медицинских объектах сталкиваются с различными сложностями – нехватка медицинского ухода», – резюмировала представитель миссии ООН.

В свою очередь, российский делегат заявил об ущемлении прав малых народов Украины, а также напомнил о том, что Киев не чурается даже организации терактов.

«На Украине происходит изъятие статуса коренных народов у русинов, венгров, евреев, молдаван, греков и других народов, веками проживающих на территории Украины, существующей как самостоятельное государство лишь около 30 лет. Власти этой страны открыто покровительствуют организации террористических актов против мирного населения соседних стран. Вопиющий пример такого покровительства – взрыв газопровода в крымском селе Перевальное, организованный в конце августа 2021 года. Это очередной теракт, организованный из Киева, и угрожающий праву крымчан на мирное развитие», – отметил делегат.