В ООН Зеленскому выделили место возле Гондураса

22.09.2021 11:39 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский является таким же военным преступником, как и его предшественник.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Зеленский продолжает кадриль по Америке за «незалежный» госсчёт. Особенно смешно звучат тезисы, озвучиваемые им, о возвращении украинских территорий. Ещё более нелепыми являются Зе-требования «соответствующих действий» для практической реализации этих тезисов. И, традиционно, по мнению Зе, «партнёры» поддерживают Украину. Как именно «поддерживают», – не известно, как не понятно это и самому преЗЕденту.

Крайне циничны слова Зе о «мирном урегулировании военного конфликта в Донбассе», в то время как по его указке 21 сентября ВФУшники обстреливали школу-интернат в Ясиноватой. Мир и Зеленский – это антонимы. Владимир Зеленский точно такой же детоубийца, как и его «попередник» Порошенко. Тема же Донбасса – непаханое поле для Зе-спекуляций, повод вновь выпросить у коллективного Запада денег и оружия, чтобы убивать.

В этой связи диким и несуразным является факт того, что ООН даёт слово нацисту Зеленскому. Что может проповедовать особь, по приказу которой убивают детей и стариков Донбасса, с лёгкой руки которой осуществляется геноцид населения на Украине (голод, преследование инакомыслия, тарифная кабала, безработица)?

При этом важно обратить внимание на то, что Зе не допустили «к телу» – к его хозяину Байдену. Не достоин! Для «Сонного Джо», к слову, тема Украины даже не поднималась, он озабочен защитой ЛГБТ-сообществ по всему миру (хотя как раз в этот байденовский спектр деятельности оккупационные украинские чиновники попадают на все 100%).

Выступать Зе будет не в одном блоке с США (как анонсировалось), а в хвосте спикеров, даже после Гондураса. Здесь украинской делегации есть над чем задуматься.

В целом же Зе-гарант продолжает тратить деньги из украинской госказны, шикуя в США, пока украинцы выживают в Зе-оккупированной Украине. Все уже сделанные Зе-заявления, и те, что «партнёрам» на 76-й Ассамблее ООН придётся услышать, – банальный перевод стрелок от реальных украинских проблем к западному антироссийскому темнику. Кроме того, пустыми, лишёнными смысла разговорами, преЗЕдент отвлекает внимание общественности от срыва Украиной Минских соглашений.

Думаю, что большинство здравомыслящих людей считают абсурдным выступление кровавого Зе на Генассамблее ООН – даже в заключительных рядах докладчиков. Цитируя хороший советский фильм, хочется сказать, что место детоубийцы Зеленского – возле параши, но никак не за трибуной ООН – организации, главной миссией которой является поддержание мира.