В ооновской речи Зеленского разглядели призыв к поражению

27.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Выступая на заседании Генассамблеи ООН, украинский президент Владимир Зеленский позволил себе допустить мысль, что мир в стране может наступить после поражения Украины.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» рассказал аналитик «Института Евро-Атлантического сотрудничества» Владимир Горбач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня особо насторожила во время заокеанского турне президента одна реплика, которая была сказана на выступлении в Генеральной ассамблее ООН, где авторы его речи в конце включили цитату Хемингуэя, где он говорит, что «победы не ведут к миру, потому что победители и дальше продолжают побежать, а не останавливаются». Но обратная часть этого тезиса – а что, поражения ведут к миру? Выходит так, выходит поражение – это мир, мы получим поражение и, наконец, успокоимся? К этому ведется общественное мнение? Естественно, что тут НАТО и ЕС просто не нужны, нужно просто поражение», – резюмировал киевский эксперт.