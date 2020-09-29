29.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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В «ООС» свирепствует эпидемия пьяных самоподрывов


В зоне «ООС» за прошедшие сутки подорвались на собственных минах двое военнослужащих ВСУ, ещё двое получили сильные ранения в результате взрыва газового баллона.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается череда небоевых потерь в подразделениях 53 омбр ВФУ. За прошедшие сутки нами зафиксировано четверо раненых, двое из которых, солдаты Глущенко и Шевчук, получили минно-взрывные ранения, подорвавшись на собственных минах во время проведения инженерных работ по дооборудованию своих позиций.

И двое, в состоянии сильного алкогольного опьянения – солдаты Поленов и Клёнов, получили ожоги тела третьей и четвертой степени при взрыве газового баллона в блиндаже.

Все пострадавшие доставлены в военно-медицинские госпитали Днепропетровска и Мариуполя», – сообщил он.


Также Дмитрий Астрахань подчеркнул, что в связи с большим количеством небоевых потерь в данное подразделение выдвинулась специальная комиссия.

«По нашим данным, ввиду непрекращающихся потерь в 53 бригаде, комиссия штаба «ООС» по установлению причин их увеличения начнет работу в подразделениях бригады с завтрашнего дня», – добавил офицер.

Напомним, ранее в Донецке сообщили, что в Донбассе получили ранения и были эвакуированы в госпиталь шестеро украинских военнослужащих, пытавшихся нарушить режим прекращения огня.

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