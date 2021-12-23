За разгром в Дебальцевском котле СБУ винит ЧВК «Вагнер»

23.12.2021  13:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, СБУ, Украина
Новости Украины

СБУ объявила заочное подозрение неназванному руководителю ЧВК «Вагнер», которого обвиняют в пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СБУ объявила заочное подозрение неназванному руководителю ЧВК «Вагнер», которого обвиняют в пособничестве в ведении...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По данным украинского следствия, российский гражданин в 2014-15 годах участвовал в боевых действиях против ВСУ на территории ДНР и ЛНР в частности в разгроме группировки ВСУ в Дебальцевском котле, где украинские военные понесли большие потери.

«Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК «Вагнер», которые совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных сил Украины. Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками «Вагнера» украинских позиций на Дебальцевском направлении… По информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей руководитель вражеской группировки координировал свои действия с бывшим командующим 2-м армейским корпусом РФ», – утверждается в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть