За разгром в Дебальцевском котле СБУ винит ЧВК «Вагнер»

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Новости Украины

СБУ объявила заочное подозрение неназванному руководителю ЧВК «Вагнер», которого обвиняют в пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным украинского следствия, российский гражданин в 2014-15 годах участвовал в боевых действиях против ВСУ на территории ДНР и ЛНР в частности в разгроме группировки ВСУ в Дебальцевском котле, где украинские военные понесли большие потери.

«Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК «Вагнер», которые совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных сил Украины. Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками «Вагнера» украинских позиций на Дебальцевском направлении… По информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей руководитель вражеской группировки координировал свои действия с бывшим командующим 2-м армейским корпусом РФ», – утверждается в сообщении.