В ответ на доктрину «Русский Донбасс» Украина запускает фальшивку о «Донбассе бандеровском»

21.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украина в ответ на утвержденную в ЛДНР доктрину «Русский Донбасс» пытается распространять фальшивые исторические мифы о Донбассе как крае «бандеровской боевой славы».

Об этом в ходе заседания «Добрые русские люди» в Москве заявил один из авторов доктрины – профессор Донецкого национального университета Вячеслав Теркулов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел реакцию Украины на доктрину «Русский Донбасс». Они в первую очередь, как ни странно, стараются построить некий исторический дискурс, который как бы опровергает основные положения доктрины.

Там есть фраза, что четыреста лет назад там были украинцы. Правда, называют это «форпостами» – посты запорожских казаков. Там, правда, есть проблема с определением национальности, потому что, если бы казакам четыреста лет назад сказали, что они украинцы, они бы очень удивились. Потому что четыреста лет назад «Украиной» называлась территория Польши, Речи Посполитой – Украина Посполитая, русские земли на границе Польши.

Но самым весёлым было замечание по поводу того, что во время Великой Отечественной войны на территории Донбасса воевали партизанские отряды ОУН-УПА. Причём Молодая гвардия, оказывается, это тоже отряд ОУН-УПА, это тоже были украинские националисты, о чём они сами, вероятно, даже не подозревали!

Начинается контр-борьба, но пока что очень неубедительно», – охарактеризовал Теркулов потуги украинской пропаганды.

Он объяснил, почему в Киеве так болезненно отреагировали на появление доктрины «Русский Донбасс» – ее адресатом являются, в первую очередь, не нынешние защитники рубежей ЛДНР, а новое поколение жителей Донецка и Луганска.

«Они пытаются опровергнуть те исторические вехи, которые были в доктрине. А, если пытаются опровергнуть, – значит, это важно. Значит, с этим хочется бороться. Для нынешнего солдата эта доктрина вряд ли поможет. Но она поможет формированию новых поколений, потому что мы сейчас на перепутье», – сказал профессор

Вынужденный покинуть в 2014 году Киев и переехать в Москву журналист Александр Чаленко выразил уверенность, что украинская кампания против доктрины «Русский Донбасс» обречена на провал.

«Я 29 лет прожил в Киеве, прекрасно знаю местный интеллектуальный класс, и не верю, что там будет что-то такое сформулировано, что могло бы противостоять доктрине «Русский Донбасс», – сказал Чаленко.