27.05.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Политика, Сербия, Транспорт, Черногория
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В ответ на отказ открыть границы Белград не пустил «Черногорские авиалинии»


В ответ на недружественный шаг черногорского руководства, открывшего границы для ЕС и Албании, но не для Сербии, авиаперевозчику Montenegro Airlines отказали в услугах белградского аэропорта «Никола Тесла».

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее авиакомпания Montenegro Airlines ранее заявляла, что готовится к возобновлению коммерческих полетов и что первые рейсы будут в Белград. Однако сербское Управление гражданской авиации приняло решение отказать в выдаче разрешения черногорской авиакомпании и объяснило такое решение тем, что правительство Черногории, оказавшись открыть границы для Сербии, но открыв их для ЕС и Албании, нарушило принцип взаимности в пассажирских перевозках между двумя странами.

В своем решение ведомство ссылается на пункт 1 статьи 13 Правил выдачи разрешений иностранным авиакомпаниям на международное гражданское авиасообщение с Республикой Сербия, которое не должно осуществляться в ущерб зарегистрированным в Сербии аивакомпаниям.

Напомним, что руководство Черногории приняло решение с 1 июня открыть границы с Хорватией, Словенией, Австрией, Германией Польшей, Чехией, Венгрией, Албанией и Грецией. Но не с Сербией, которая якобы не соответствует эпидемиологическим критериям Подгорицы.

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