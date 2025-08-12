В ответ за Украину: на Аляске у Трампа припасена большая дуля для России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Аляску как место для переговоров с президентом РФ Дональд Трамп выбрал весьма символично, потому что именно при помощи месторождений этого штата он собирается вытеснять Россию с газового рынка Японии.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрите, что происходит с Японией сейчас. Трамп открыто навязывает им и Южной Корее СПГ с нового проекта на Аляске по иронии судьбы, пытаясь сыграть в близкое транспортное плечо. Но есть нюанс: от месторождений до незамерзающей бухты, откуда можно осуществлять отгрузки, расстояние 1200 км. Это фантастический дорогой СПГ, но это не мешает Трампу этот несуществующий товар продавать», – сказал Симонов.

Он полагает, что экономических рычагов давления на Японию у Трампа нет, поэтомы он использует свой любимый инструмент — санкции.

«Кого он пытается выкинуть с рынка газа Японии? Конечно, российский газ с проекта «Сахалин-2». Честную ценовую конкуренцию «Сахалин-2» всегда выиграет и аляскинского СПГ. Тащить газ за тысячу километров — это безумный проект, который убивает всю экономику. Конечно, если ты своих конкурентов не выкидываешь с помощью санкций», – отметил Симонов.

Эксперт уверен, что снятия санкций не будет даже в случае, если переговоры пройдут успешно, потому что США намерены стать доминирующими производителями на рынке углеводородов и будут вытеснять всех конкурентов.