В ожидании дефолта инвесторы массово избавляются от украинских ОВГЗ

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Новости Украины

Украинцам срочно нужно запасаться долларами, поскольку страна оказалась на грани дефолта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет украинский бизнесмен, владелец торговой марки «Хортица» и глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirit Евгений Черняк.

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Он обратил внимание, что украинские евробонды начали резко терять в цене.

«Обычно это происходит когда инвесторы начинают массово сбрасывать ценные бумаги. Когда падает цена, то растёт доходность самих облигаций. И сейчас доходность самых коротких с погашением в сентябре уже выше 20% (уже 26.5%). Ситуацию нельзя назвать критичной, но практически на грани. В долг Украине больше никто не даст. А если и дадут, то под огромные проценты», – считает бизнесмен.

Он считает, что ситуация равнозначна финансовому краху страны.

«С учетом того, что старые долги никто не простит и их нужно погашать, то для Украины это практически равносильно дефолту. Листайте дальше, всё нормально, обычное преддефолтное состояние, как всегда. Да, и купите доллары. Пока хороший курс», – резюмирует Черняк.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский экономист признал, что Украина вывесила черный флаг для инвесторов.