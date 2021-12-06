Киевский экономист: «Украина вывесила черный флаг чумы для инвесторов»

06.12.2021  14:39 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, МВФ, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

Ни один инвестор в своём уме не будет инвестировать свои деньги в страну, которая сотрудничает с МВФ.

Об этом в эфире телеканала «UkrLive» заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни один инвестор в своём уме не будет инвестировать свои деньги в страну, которая...

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«Ещё одно большое заблуждение, когда нам говорят, что факт сотрудничества той или иной страны с МВФ – это сигнал для инвесторов, что в эту страну можно вкладывать деньги. На самом деле всё в точности до наоборот. Факт сотрудничества с МВФ – это своеобразный чёрный флаг, а чёрный флаг вывешивается на корабле, когда там была чума или серьёзное заболевание, знак, что к этому кораблю лучше не приближаться. Так вот факт сотрудничества страны с МВФ это и есть тот чёрный флаг для инвестора», – подчеркнул Кущ.

«Потому что в этой стране есть какие-то внутренние структурные проблемы, с которыми она не может самостоятельно справиться, и она вынуждена брать деньги у МВФ. МВФ – это кредитор последней надежды, то есть когда эту страну никто не кредитует, то остаётся один кредитор – это МВФ», – объяснил аналитик.

«Соответственно ни один инвестор в своём уме не будет инвестировать свои деньги в страну, которая сотрудничает с МВФ, наоборот он будет ждать, когда это сотрудничество закончится, когда проблемы завершатся, и тогда он придёт в эту страну со своими деньгами»,– добавил экономист.

При этом он говорит, что факт сотрудничества страны с МВФ – это приманка для финансовых спекулянтов.

«Потому что финансовые спекулянты понимают, что если страна сотрудничает с МВФ, она никогда не объявит о реструктуризации внешних долгов, она никогда не объявит дефолт, она будет отдавать. Условно говоря, если мы говорим об Украине, то наша власть будет отдавать долги до последнего украинца», – отмечает эксперт.

«Соответственно, если сотрудничество с МВФ продолжается, то можно покупать долги этой страны, то есть, на рынке ОВГЗ покупать облигации внутреннего государственного займа, покупать еврооблигации, зарабатывать на этом сверхвысокую доходность. Соответственно факт сотрудничества с МВФ – это гарантия того, что эта страна будет отдавать внешние и внутренние долги», – резюмировал Кущ.

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