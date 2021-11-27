В ожидании зрады? «ЗН» призывает Байдена не отдавать Украину России

Новости Украины

Не исключено, что Украина стала частью какой-то закулисной игры, которую ведут Соединенные Штаты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Как темны намерения Кремля, так неясна и игра, которую ведет Белый дом, чьи эмиссары в последнее время не раз встречались с россиянами. При этом не исчезает ощущение, что Украина стала частью какой-то большой игры Вашингтона на повышение ставок в отношениях с Москвой накануне встречи Байдена и Путина. Администрация Байдена выступает за «стабильные и предсказуемые отношения» Вашингтона и Москвы, а российское руководство хотело бы заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО, а также добиться демилитаризации нашей страны», – пишет издание.

Отмечается, что в этой игре ставки высоки не только для Украины и России, но и для США, которые за последние годы как минимум в двух случаях продемонстрировал неспособность отстоять своих союзников – в Венесуэле и Афганистане.

«Поражение же в случае с Украиной, которой администрация Байдена обещала поддержку США в конфликте с Россией, будет иметь более серьезные последствия для трансатлантического единства: уступка Путину нанесет сокрушительный удар по имиджу Соединенных Штатов и продемонстрирует странам НАТО, что Вашингтон — ненадежный союзник. А это не только дестабилизирует Североатлантический альянс. Если Запад — США и ЕС — позволит России захватить Украину, для Китая это будет сигналом к захвату Тайваня военными средствами», – говорится в статье.

«Летом Джо Байден озвучил один из основных принципов своей внешнеполитической доктрины, заявив, что «демократия должна встать и показать, что у нас получается». Если Владимир Путин добьется своих целей в Украине, а Си Цзиньпин — в Тайване, это будет означать победу автократии», – сокрушается «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский политолог объяснил, что США могут превратить украинского президента Владимира Зеленского в английскую королеву.