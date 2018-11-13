В парламенте Крыма совершено жертвоприношение

13.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Мэром Симферополя впервые в истории города стала женщина. Должность главы администрации сегодня заняла подавшая в отставку первый вице-спикер крымского парламента Наталья Маленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Провожая свою «правую руку» на новую должность, председатель Госсовета Владимир Константинов заявил, что ей «пожертвовали».

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«Мы приняли очень важное политическое решение. Можно сказать, пожертвовали первым заместителем Государственного совета для того, чтобы укрепить местное самоуправление. Это без преувеличения жертвоприношение кадровое, но судьба Симферополя для нас очень важна», – заявил Константинов.

Как пояснили «ПолитНавигатору» источники в кулуарах крымского парламента, спикер не зря выбрал именно такую характеристику «перевода» Маленко – должность мэра Симферополя считается «расстрельной» и отнюдь не способствует карьерному росту.

В политической тусовке говорят о конфликте, который ранее возник между Маленко и главой республики Сергеем Аксеновым. Якобы именно поэтому попавшую в немилость чиновницу отстранили от участия в партийной деятельности и понизили в должности.

То, что Наталья Маленко является креатурой не Аксенова, а спикера Госсовета Константинова, подтвердил и политолог Владимир Джаралла.

«По традиции руководителями Симферополя были люди, близкие к главе республики, однако уже второй из трех руководителей более близок председателю крымского парламента», – сказал эксперт.

При этом он считает, что большая интрига состоит в том, кто займет теперь кресло Маленко в Госсовете. Саму же ее работу политолог видит тихой.

«Наталья Маленко как руководитель может быть достаточно жесткой. Но здесь требуются немного другие качества. Вряд ли мы увидим большие инициативы непосредственно от нового мэра, вряд ли здесь будет реализация каких-то проектов и подобные вещи, скорее все станет намного тише, спокойнее и продолжится так, как оно и было», – полагает Джаралла.

Его коллега, политолог Андрей Никифоров подчеркивает, что вместе с градоначальником в Симферополе должно быть полностью обновлено руководство городских служб.

«Она работала в городских службах администрации, поэтому не с нуля в эту сферу входит. А за время работы в Госсовете она приобрела немалый опыт деятельности руководителя. Это интересное назначение. Но от одной нее не все зависит – решает команда и все эти городские службы необходимо реформировать и обновлять в кадровом плане, потому что не один человек управляет городом, хозяйство очень разветвленное и здесь нужна будет работа команды», – заявил Никифоров.

С ним согласился и политолог Сергей Киселев.

«Человек приходит не один – он приходил либо с командой, либо пытается найти своих единомышленников. Так уже сложилось у нас, что главы администраций подбирали себе людей из определенного клана, связанного с бизнесом, политическими направлениями. Это приводило к тому, что на должностях оказывались не профессионалы, а кадры, скажем, связанные личными или корпоративными интересами с руководителями. Ну, посмотрим, какую команду будет формировать Наталья Федоровна. Пока же для Симферополя, я думаю, это не самый худший, а, может быть, и оптимальный выбор на сегодняшний момент», – сказал Киселев.

Ранее мэр Симферополя Игорь Лукашев подал заявление об отставке. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов подверг власти республиканской столицы за транспортный коллапс и отсутствие вывоза мусора.