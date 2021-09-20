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20.09.2021 18:52 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
беспредел, Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США, Франция
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Франция будет мстить США за «дичайшее унижение» – политолог

Ряд действий США и других сран Запада нанесли страшное оскорбление Франции, которая теперь будет...

Ряд действий США и других сран Запада нанесли страшное оскорбление Франции, которая теперь будет мстить Вашингтону.

Об этом в эфире канала «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Францию не пригласили в военный блок AUKUS, это оскорбление и унижение Франции, потому что у неё есть определённые интересы в Юго-Восточной Азии, а соответствующих мощностей для отстаивания интересов – нет.

Также произошло демонстративное унижение Франции при разрыве контрактов, причём было не сложно разнести по времени разрыв австралийского контракта с тем, что швейцарцы передумали подписывать военный контракт с Францией», – сказал он.

Политолог отметил, что австралийская пресса начала злорадствовать над отказом от покупки французских подлодок.

«Более того, когда французы разрывали контракт с Россией о «Мистралях», французская пресса писала о том, что это может нанести серьёзный удар по французскому судостроению. Кто-то писал, что обязательства перед союзниками важнее, но никто не писал: «Да, так им и надо. Подумаешь, нашли, кому корабли продавать».

А австралийская пресса так и пишет: «Подумаешь, нашли, у кого подводные лодки покупать, что Франция может хорошего продать?» Это дополнительно нагружает и раздражает Францию. Нужно иметь в виду, что у французов до сих пор в крови их великодержавие», – подчеркнул Ищенко.

Кроме того, эксперт добавил, что для Франции происходящее с контрактами и действиями США – ужасное унижение, за которое они будут мстить Америке.

«Здесь есть серьёзный афронт – во-первых, общественное мнение во Франции восприняло это… воспринимало и будет воспринимать, как дичайшее унижение, и антиамериканские настроения подпрыгнули во Франции на порядок, как минимум. Это при том, что там американцев и так не очень любили.

Естественно, не реагировать на это французская власть не может. Франция всегда реагировала в подобных случаях достаточно резко, даже не всегда оправданно резко. В принципе, они уже заявили: «Мы ответим американцам в рамках НАТО». Значит, нанесут ущерб США на НАТОвском фронте», – заключил Ищенко.

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