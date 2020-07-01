01.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Местная власть, Политика, Украина
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В партии Зеленского обнаружили «агентов Путина»


Кандидат в мэры Николаева Татьяна Домбровская, которую возможно выставит партия «Слуга народа», оказалась давней сторонницей президента России Владимира Путина, выступавшей против карательной операции Киева в Донбассе.

Об этом заявил сотрудник НАБУ Евгений Шевченко, который в своем блоге опубликовал скриншоты со страницы Домбровской в заблокированной на Украине соцсети «Одноклассники», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, еще в 2014 году Домбровская сделала репост записи о том, что «Украинские каратели уничтожают Донбасс оружием массового поражения, Луганск стирают с лица земли «градами», Лисичанск выжигают фосфорными бомбами», ставила «лайки» под фотографиями Владимира Путина и критиковала украинскую версию крушения малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом.

«Корабельная сосна», которую упоминал Давид Арахамия – это Татьяна Домбровская, кандидат в мэры Николаева от партии «Слуга народа». И на скриншотах можно увидеть ее мысли и предпочтения. Господин Президент, что скажете по этому поводу», – написал в своем блоге Шевченко.


Напомним, недавно Домбровская оказалась в центре пикантного скандала, когда приехавшие в Николаев глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и руководитель одноименной партии Александр Корниенко на пресс-конференции не обратили внимание на включенные микрофоны и стали обсуждать внешность Домбровской, назвав ее «рабочей бабой», а свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву «поддутой корабельной сосной».

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