В ПАСЕ начинается перелом не в пользу Украины

10.04.2019, Страсбург, Владимир Гладков

Многие представители иностранных государств в ПАСЕ ожидают принятия поправки, которая вернет России право голоса в международной организации, которого РФ была лишена в угоду Украине после событий 2014 года в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1», сославшись на свои источники в ПАСЕ, заявил бывший член Ассамблеи от РФ политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже пообщался здесь с коллегами. Вы знаете, те, с кем я общался, все говорят: «Мы ждем, что произойдет перелом, и проголосуют поправку, которая запрещает легко лишать какую-то делегацию права голоса». Это позволит России вернуться сюда с полными правами в качестве равноправного партнера, что мы, собственно, и требуем все время. Как один из наших коллег из другой страны выразился: «Идет правильный процесс таксования Парламентской Ассамблеи». Как он считает, результат будет позитивным.

Мне кажется, что этот результат является следствием твердой и ясной позиции России. Мы сказали о том, что не будем ни за что участвовать на таких полуправах, когда нас будут критиковать без права голоса», – отметил политик.

Напомним, что выступления украинских делегатов в ПАСЕ, отличающиеся жёсткой русофобской риторикой, все больше раздражают большинство представителей европейских партий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце 2018 года члены украинской делегации, требовавшие не восстанавливать в правах Россию, шокировали своими выходками западных политиков – так, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко явился на заседание в резиновых перчатках, утверждая, что опасается отравления российскими спецслужбами, а его коллеги в кулуарах начали петь гимн «Ще не вмерла» и кричать исторический лозунг фашистов «Слава Украине – героям слава».

Санкции на российскую делегацию в ПАСЕ были наложены в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с РФ. Делегация Госдумы была лишена права голоса, а ее члены — права занимать руководящие должности в ПАСЕ, назначаться докладчиками и входить в состав мониторинговых миссий.

В ответ в знак протеста с июля 2014 года делегация России отказывается от участия в заседаниях ПАСЕ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и полномочий комиссара СЕ по правам человека, поскольку российская делегация не участвует в голосовании за их кандидатуры.