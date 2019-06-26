26.06.2019, Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, Крым, Политика, Россия, Украина
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В ПАСЕ осознали украинский обман с «оккупацией» Крыма

На Западе начали понимать, что в Крыму нет никакой «российской оккупации», о чем постоянно твердит Украина.

Об этом в интервью «Известиям» заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

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Издание напомнило, что санкции ПАСЕ были наложены на Россию после воссоединения Крыма с РФ, и поинтересовалось, означает ли нынешнее снятие санкций с российской делегации, что Запад смирился с российским статусом полуострова.

«Крым будут вспоминать еще долго, но сегодня европейцы начали понимать, что что-то не так в истории с якобы оккупацией и российской агрессией. Десятки европейских парламентариев уже побывали в Крыму, увидели всё своими глазами и начали подозревать, что Украина их просто обманывает, что нет никакой оккупации и нет никакого ограничения доступа на полуостров для представителей международных организаций, о чем часто говорят наши оппоненты», – сказал вице-спикер Госдумы.

По его словам, в сознании европейцев постепенно появляется глубокая убежденность, в 2014 году действительно было свободное волеизъявление крымчан.

«На мой взгляд, это одна из причин того, что вопрос Крыма сегодня отошел даже не на второй, а на десятый план: кроме представителей Украины, Грузии и стран Прибалтики, про него никто уже не вспоминает. Крым всегда был, есть и останется российским, с этим нужно смириться», – резюмировал Толстой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ПАСЕ проголосовала за снятие санкций с российской делегации, несмотря на бурные протесты Украины.

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