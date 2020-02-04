В ПАСЕ понятия не имеют, откуда взялась Украина

04.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Большинство членов ПАСЕ не понимают истории возникновения независимой Украины и включения в ее состав Крыма, а потому выступают против российской политики.

Об этом, выступая с трибуны Госдумы заявил вице-президент ПАСЕ и глава российской делегации в этой организации Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий также подчеркнул, что в ПАСЕ также не хотят рассматривать преступления украинской власти в Донбассе и расследовать трагедию 2 мая в Одессе.

«Большинство в ПАСЕ не знает историю возникновения Украины, историю Крыма, не в курсе авианалетов на Луганск, массовых расстрелов мирных граждан на Донбассе. Где в ПАСЕ материалы о расследовании событий в Доме профсоюзов в Одессе или человеческих жертв на Майдане? Их нет, о них забыли. Но, я уверен, что придет время и не без нашего участия виновные, все-таки, предстанут перед справедливым судом», – заявил Толстой.

Политик также отметил, что Россия успешно вернула себе полномочия в ПАСЕ, несмотря на попытки оспорить это со стороны стран Прибалтики и Украины.

«Сессия была более, чем успешной для России – мы смогли подтвердить полномочия нашей делегации, несмотря на активное сопротивление группы «Балтик+». Был избран вице-спикер ПАСЕ от России, что нам даст возможность участвовать в работе Бюро напрямую. И, конечно, стало окончательно ясно, что Совет Европы без самой большой европейской страны существовать не может и работать не может», – отметил Толстой.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, а украинцев и русских – одним народом.

Также экс-посол Израиля в России и на Украине, бывший разведчик Цви Маген заявлял о том, что украинская государственность, как и украинский язык – это выдуманная история.

Кроме того, президент Российской Федерации назвал Причерноморье и восточную Украину исконно русской территорией

«В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, — все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», – заявлял Путин.