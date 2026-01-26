В ПАСЕ посписочно утверждён иноагентский сброд, который будет «представлять в зале» Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня утвердило список так называемой «российской платформы», состоящей из иноагентов, террористов и экстремистов, которая будет незаконно представлять РФ.

Эксперты уже нарекли его «расстрельным списком», «списком предателей», «списком патентованной сволочи», «квазиделегацией квазистраны» и даже «отрядом самоубийц».

В «платформу вошли беглый олигарх-экстремист Михаил Ходорковский, его клеврет, бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров, подхрюкивающий им экстремист Дмитрий Гудков, адвокат-расстрига и иноагент Марк Фейгин. А также особо не известные биолог-иноагент Олег Орлов и врач-иноагент Андрей Волна.

Как ни сопротивлялись Ходорковский с Каспаровым в «платформу» попал иноагент, экстремист и бывший зэк Владимир Кара-Мурза.

Зато веселая вдова-эстремистка Юлия Навальная пролетела как фанера над Страсбургом. Память ее мужа в ПАСЕ будет хранить презентующая себя как юрист блогера-экстремистка Любовь Соболь и руководитель финансировавшего его экстремистского и нежелательного в РФ американского фонда «Фри Раша» Наталья Арно.

«Поедут эти деятели в ПАСЕ «влиять на политику Евросоюза», на них будут очень вежливо смотреть как на идиотов… им-то не привыкать, но ведь отношение будет на всех россиян проецироваться», – не преминул прокомментировать список также пролетевший мимо ПАСЕ навальнист-экстремист Леонид Волков.

Развлекать европейцев делегировали отсидевшую за хулиганство в России порноактивистку и иноагента Надежду Толоконникову.

Политолог Михаил Карягин уверен, что «российская платформа» является «мертворожденной структурой», и в ней будут полыхать конфликты.

«Троянский конь. Ходорковский явно одержал административную победу, его людей в списке больше. Но такие люди как Арно, Соболь и Толоконникова уничтожат формат, перенеся в него битву МБХ против ФБК. Хотя ФБК уходит в закат. Даже алармистская встреча Навальной с европейцами и карикатурный скандал в парижском ресторане не помогли», – написал Карягин.

Отдельной группой в «платформу» вошли мечтающие развалить Россию сепаратисты: чеченец-иноагент Руслан Кутаев, эстонка Екатерина Кузнецова, руководитель объединения «Азиаты России» Василий (Матюнэ Батлай) Матенов, коми Лана Пылаева — руководительница издания Komi Daily и активистка народа Коми – и удэгеец-иноагент Павел Суляндзига.

Список изобилует людьми со специальным статусом, политолог-иноагент Сергей Марков, чтобы не нарваться на неприятности зашифровал свой комментарий.

«Политически это победа Х над остатками Ф в лице Н – В. Они борются уже 3 года. И вот ПАСЕ признали Х, а остатки Ф. видимо на свалку истории. Причина: Х намного умнее Н и у него есть свои деньги. И вообще Н хочет просто выйти спокойно замуж, кажется за Чи?», – написал он в своем тгк.

Категорически против «российской платформы» в ПАСЕ выступил, и единственный проголосовал на бюро против, скандальный украинский депутат Алексей Гончаренко (в реестре террористов и экстремистов в РФ). Он добивался, чтобы в новообразование включили членов банды русских наемников в составе ВСУ – запрещенной в России РДК.