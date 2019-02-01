В ПАСЕ рассматривают вопрос о наказании украинской делегации за нападение на журналистку

01.02.2019, Москва, Владимир Гладков

В ПАСЕ осудили дикую выходку украинского депутата Борислава Берёзы, набросившегося на российскую телеведущую Ольгу Скабееву.

Об этом в эфире YouTube-канала «Россия – Украина» рассказала сама журналистка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы по-прежнему ждём ответа от ПАСЕ. Они должны каким-то образом наказать украинскую делегацию, это тоже абсолютно официальная информация. Мы сейчас ведём переписку с ПАСЕ, и господин Холтген нам ответил, что они рассматривают этот вопрос», – сказала Скабеева.

Также она добавила, что в ПАСЕ осудили действия Борислава Берёзы.

«Есть порохоботы, которые в прошлый раз прицепились к моей мысли о том, что и ко мне есть претензии. Нет, ко мне нет претензий. В ПАСЕ в самом деле показалось, что я не должна была перебивать, но они осознали, что я, в конечном итоге, даже несмотря на то, что кого-то перебивала, действовала в рамках закона, а Берёза распускал руки», – резюмировала журналистка.

Инцидент инцидент также прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, потребовав от Берёзы извиниться перед Скабеевой.