В Пентагоне настаивают: ВСУ обеспечены всем необходимым, США уверены в успехе «наступа»
ВСУ обеспечены всеми необходимыми вооружениями НАТО для успешного наступления.
Об этом на слушаниях заявила Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии.
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«Украина пытается освободить свою территорию от российской оккупации, в том числе в ходе последнего контрнаступления. Украина хорошо подготовлена и оснащена. Хотя ход войны динамичен и непредсказуем, мы действительно очень уверены в подготовке, возможностях и боеготовности украинских вооруженных сил», – сказала она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Интересно, что Купер сочла нужным подчеркнуть – основную помощь ВСУ оказывают европейцы, а не США.
«Например, более половины всех танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, предоставленных Украине, принадлежат союзникам и партнерам, а не Соединенным Штатам. Более половины артиллерийских систем поставляются союзниками и партнерами… Союзники подготовили более чем в три раза больше украинских солдат, чем подготовили Соединенные Штаты», – сказала она.
Купер настаивает, что считает «дезинформацией России» сведения о продаже ВСУ вооружений НАТО «налево».
«Тем не менее, министерство обороны продолжает внедрять адаптивные меры мониторинга конечного использования в Украине для отслеживания американского системы вооружения и активно предотвращать распространение оружия», – заверила чиновница.
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