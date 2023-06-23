В Пентагоне настаивают: ВСУ обеспечены всем необходимым, США уверены в успехе «наступа»

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ВСУ обеспечены всеми необходимыми вооружениями НАТО для успешного наступления.

Об этом на слушаниях заявила Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии.

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«Украина пытается освободить свою территорию от российской оккупации, в том числе в ходе последнего контрнаступления. Украина хорошо подготовлена и оснащена. Хотя ход войны динамичен и непредсказуем, мы действительно очень уверены в подготовке, возможностях и боеготовности украинских вооруженных сил», – сказала она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что Купер сочла нужным подчеркнуть – основную помощь ВСУ оказывают европейцы, а не США.

«Например, более половины всех танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, предоставленных Украине, принадлежат союзникам и партнерам, а не Соединенным Штатам. Более половины артиллерийских систем поставляются союзниками и партнерами… Союзники подготовили более чем в три раза больше украинских солдат, чем подготовили Соединенные Штаты», – сказала она.

Купер настаивает, что считает «дезинформацией России» сведения о продаже ВСУ вооружений НАТО «налево».

«Тем не менее, министерство обороны продолжает внедрять адаптивные меры мониторинга конечного использования в Украине для отслеживания американского системы вооружения и активно предотвращать распространение оружия», – заверила чиновница.