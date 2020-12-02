В пику Санду российская делегация посетила миротворцев РФ в Приднестровье

03.12.2020, Тирасполь, София Русо

Побывавшие с визитом в Тирасполе депутаты Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Артем Туров и Сергей Чижов встретились с командирами и личным составом российских миротворческих сил, которые несут службу на берегах Днестра.

Парламентарии выразили поддержку российским военнослужащим на фоне заявлений избранной президентом Молдовы Майи Санду о необходимости вывода миротворцев из Приднестровья.

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«Миротворческая миссия на берегах Днестра является одной из самых успешных в мире, – отметил Туров. – За 28 лет службы российских миротворцев здесь не было ни одного выстрела, не было ни одного конфликта на этой земле. Здесь сохраняются мир и стабильность. И это заслуга тех военнослужащих Российской Федерации, которые своим присутствием обеспечивают и гарантируют безопасность в регионе».

Представители Госдумы познакомились с бытовыми условиями жизни российских миротворцев, получили информацию о специфике несения службы и подчеркнули эффективность миротворческой миссии.

«Разговоры о том, что миротворцы должны покинуть Приднестровье, на мой взгляд, просто опрометчивы и бездумны, именно миротворцы являются гарантом того, что многонациональные народы с разными, может быть, взглядами на одни и те же вещи гарантированно будут жить в мире. Не прольется ни капли крови, не прольется ни одной слезы», – заявил Чижов.

Депутаты приехали в расположение российских военных не с пустыми руками, личному составу были переданы современные мультимедийные телевизоры, а лучшие офицеры получили благодарственные письма за вклад в обеспечение мира и стабильности в Приднестровском регионе от руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Сергея Неверова.

Миротворческая миссия под эгидой России началась на берегах Днестра летом в июле 1992 года в соответствии с российско-молдавским соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. Российские военные несут здесь службу в составе Совместных миротворческих сил, куда также входят контингенты миротворцев Республики Молдова и Приднестровья.

Такой формат признан успешным и оправданным: за все время пребывания на берегах Днестра трехсторонней миротворческой миссии под эгидой РФ не произошло ни одного вооруженного столкновения между конфликтующими сторонами, не погиб ни один миротворец, а ситуация в Зоне безопасности остается прогнозируемой и управляемой.