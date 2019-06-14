В подконтрольных Киеву городах Донбасса назревает серьёзный конфликт между администрациями и карателями «Азова»

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Показные мероприятия, планируемые к «освобождению» городов Донбасса карателями ВСУ, впервые за годы украинской оккупации упёрлись в несогласие со стороны местных властей с намерениями «освободителей».

Об этом в эфире YouTube-канала «UMN» заявил АТОшник, офицер запаса ВСУ, соучредитель образовательного проекта «Экспертный корпус» Роман Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По освобождённым городам такой очень грустный рассказ. Все же мы знаем, что скоро как раз начнутся годовщины, начиная с Мариуполя, освобождения городов Донетчины и Луганщины, их там довольно много. И вот мы планировали, институт планировал проводить мероприятия на Донетчине и Луганщине, приуроченные ко дню освобождения, ну и будем проводить, и мы координировались с местными горсоветами, администрациями.

И там так вышло, что, например, в Мариуполе, ещё там довольно много городов, они отменили все мероприятия, которые планировались летом, и перенесли их на осень, ибо там осенью идут даты освобождения от фашистских оккупантов. То есть, сразу череда городов, вот в Мариуполе, мэр Мариуполя же пошёл в этой сепарской компашке», – негодует каратель.

«Оппоблок», – уточнил гость студии.

«Да, и там всё отменили, всё перенесли на осень, никто на контакт даже не выходит, все очень жёстко морозятся. Видите, как конъюнктура изменилась, перестали даже маскироваться. Раньше пытались ставить палки в колёса, мешать, но не решались.

А сейчас мне очень интересно, «Азов» там каждый год делает свои мероприятия, мне очень интересно, как это всё будет происходить, им же как-то нужно, всё-таки, координироваться с местной властью, а там уже в штыки. Прям интересно на это всё посмотреть. Но, видите, там пошли очень такие опасные движения», – сокрушается Кулик.

Отметим, что ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко похвастался, что его сын является «патриотом», потому что служит в украинской армии и скоро станет офицером.