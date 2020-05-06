В полете бурной фантазии Джемилев захотел уже летом «освободить» Крым

06.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Заявления главы офиса президента Украины Андрея Ермака о проведении местных выборов на всей территории Донбасса не имеют под собой никаких оснований.

Об этом в эфире «Obozrevatel TV» заявил бывший замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю ни в возможность проведения выборов на Донбассе, ни тем более в Крыму. Эта постоянное утверждение Ермака, что он ожидает проведение выборов на всей территории нашей страны в октябре, похоже на мантру. Разве что этот человек сам в это верит. С моей точки зрения, любой человек со здравым смыслом на территории нашей страны не может воспринимать позитивно подобные мечты», – сказал Тука.

В то же время, комментируя этот вопрос, бывший председатель запрещенного в РФ Меджлиса Мустафа Джемилев заявил, что после «деоккупации» так быстро проводить выборы даже в «освобожденном» Крыму было бы нецелесообразно.

«И вообще, после оккупации должно пройти значительное время, чтобы навести порядок, а потом проводить выборы. Так скоро не получится. Даже если, скажем, летом будет освобождён Крым, то к осени это было бы очень рановато….

Я почему говорю, что нельзя сразу проводить выборы после освобождения Крыма, потому что они туда свезли более полумиллиона сограждан. Поэтому, конечно, они не должны иметь права выбора, они должны вернуться на свою историческую родину. Те, кто покинули Крым, наверное, будут возвращаться.

То есть я хочу сказать, что Крыму нужно будет определённое время для проведения выборов. Три-четыре года, не меньше, пока там не наведётся порядок», – рассказал Джемилев в интервью «Обозревателю».

Напомним, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром Atlantic counsil, что выборы на Донбассе, в том числе ЛДНР состоятся 31 октября. Однако уже сегодня глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко объявил о возвращении к изначально запланированной дате 25 октября.