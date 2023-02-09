В Польше и дальше будут обучать по два батальона ВСУ каждый месяц

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Польша является единственной страной ЕС, где каждый месяц обучают по два батальона ВСУ, и продолжат это делать. Кроме того, обученным подразделениям будут передавать польскую военную технику.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время заседания комитета Сейма по национальной обороне заместитель министра обороны Войцех Скуркевич заявил, что Польша представила самое большое предложение по обучению подразделений ВСУ. Он сообщил, что польская сторона готова проводить групповые занятия для специалистов, в том числе саперов, а также медицинские курсы и базовую подготовку украинских военнослужащих.

Речь идёт о тренировках в ранах миссии военной поддержки ЕС для Украины (EUMAM Ukraine). Скуркевич отметил, что Польша была ведущим сторонником запуска миссии «и вносит в неё наибольший вклад».

«Польское предложение также отличается предложением командных тренировок. Мы единственная страна, которая ежемесячно проводит и будет проводить в дальнейшем подготовку двух украинских батальонов каждый месяц», – сказал Скуркевич.

Он отметил, что этот вид обучения, как в Польше, так и в других странах ЕС постоянно адаптируется к потребностям украинской стороны.

Замминистра обороны Польши также отметил, что учебная миссия для украинских военнослужащих не должна ограничиваться обучением, но также должна предложить украинской стороне «комплексный пакет мероприятий по подготовке украинских войск к боевым действиям». Он добавил, что в этот пакет, помимо обучения, также должны входить «безвозмездная передача техники, на которой эти занятия проводятся». Он напомнил, что такое решение было реализовано Великобританией.

Скуркевич также заявил, что «независимо от хода российско-украинской войны, она окажет длительное влияние на ситуацию с безопасностью в регионе». Следовательно, польские власти считают необходимым иметь адекватные и эффективные возможности обороны и сдерживания для «противодействия очередной российской агрессии».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша до конца марта обучит и вооружит танками Т-72 и боевыми машинами пехоты бригаду ВСУ, а также обучит украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2.