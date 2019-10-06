06.10.2019, Киев, Михаил Рябов

В Польше избили приезжих из Украины, сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, ссылаясь на данные от своего товарища, уехавшего за границу на заработки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «дружеской» Польше продолжают избивать украинцев только за то , что они украинцы и имеют неосторожность разговаривать на украинском языке на территории Польши . В этот раз, в ночном клубе города Владыславово жестоко избили двух молодых братьев из Украины.

Николай и Владислав вышли на улицу покурить. Когда они стояли перед клубом, то разговаривали между собой на украинском языке. Два охранника заведения, услышав украинскую речь, напали на них.

Украинцы утверждают, что при этом охранники их оскорбляли. Старший брат словесно пытался защитить младшего, но оба получили дозу слезоточивого газа в лица. Владислава ударили кулаком по голове, после чего он упал на тротуар и потерял сознание.

После этого охрана взялась избивать Николая. Когда Владислав очнулся, то увидел бесчувственного брата в луже крови и вызвал полицию и медицинскую помощь», – пишет Журавко в своем блоге.

Ранее он сообщал, что в Польше выходцы из Украины сталкиваются с агрессией из-за политики официального Киева по героизации ОУН-УПА, которых поляки считают виновниками Волынской резни.