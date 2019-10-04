Поляки заставили жителя Львова извиняться за Бандеру на русском языке

04.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Жители Польши возмутились флагом бандеровской УПА в машине с номерами Львова и потребовали от приезжего украинца принести извинения, причем, на русском языке.

Об этом в своем блоге рассказывает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так в жизни получилось, что многие мои друзья из Херсонщины вынуждены были уехать за рубеж. И все ради заработка, чтобы прокормить себя и свои семьи.

Сегодня я хочу поделиться одним интересным разговором. Друг мой работает в Польше таксистом. Мало того, он вывез свою семью и оформляет документы на постоянное место жительства. Его зовут Иван. Фамилию его, по соображениям безопасности, писать не буду, по одной причине, что в Польше уже стало нелегко жить. А также в Польше очень сильно изменилось отношение к украинцам в худшую сторону.

Вот что он мне рассказал:

«Стараюсь, когда вожу клиентов, меньше говорить на украинском языке. Все больше приходится говорить на русском языке. Особенно, когда я вожу молодых поляков, т.е. пассажиров такси. Если я неосторожно начинаю говорить на украинском языке, сразу, с их стороны, начинает проявляться агрессия. Потому тут же перехожу на русский язык. Не поверишь! Такая самая ситуация на улице, в магазинах, на остановках… Да в любых общественных местах на территории Польши.

Они ненавидят красно-черный флаг! Для них Украина ассоциируется с фашистами. Только и говорят об акциях нацистов в Украине. У нас в Польше показывают, как в Украине героизируют Бандеру, Шухевича. Также хочу тебе сказать, что украинцам стало жить в Польше очень страшно.

Тебе расскажу недавний случай. К нам в город заехала машина с украинскими номерами. Внутри под стеклом был красно-черный флажок ОУН-УПА, применяемый сегодня в Украине «Правым сектором» и другими нацистами.

Так поляки, когда увидели этот флажок, они попробивали колеса автомашины. Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени, и заставили его съесть этот флажок.

Как ты думаешь? Он съел этот флажок и еще просил прощения, сказав, что такого больше не повторится никогда. Что меня поразило, что он не на украинском языке просил прощения, а на русском! Хотя номера на автомобиле были львовскими.

Могу одно сказать, что поляки не били водителя, но все происходило жестко. У меня бывают такие случаи, когда зачастую своим клиентам, которые спрашивают, откуда я, – то я им отвечаю, что я, либо из Белоруссии, либо из России. Боюсь говорить, что я из Украины. Потому что был инцидент, когда меня чуть не побили, но рубашку и свитер на теле порвали. Просто мне повезло, так как быстро подъехал полицейский патруль, бывший неподалеку.

Часто я езжу в Варшаву. Вот там особенно ощущается отношение к украинцам. Я всем, кого встречаю из Украины, говорю, либо говорите на польском, либо на русском, иначе можете выхватить по «загривку».

Польша очень сильно изменилась. До 2014 года еще было более-менее. А сейчас, однако, становится страшновато. Так что, Алексей, скоро и нас здесь будут ненавидеть. Мне, как человеку, печально».

P.S. К сожалению, это плоды Майдана-2014 г.! Вот вам героизация убийц, нацистов. Я не удивлюсь, если в скором будущем Евросоюз закроет безвиз для граждан Украины», – пишет Журавко.