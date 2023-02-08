В Польше создано антивоенное движение

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В Польше создан общественный комитет «Польское антивоенное движение». Инициатором движения стал доктор политологии Лешек Сыкульский, президент «Польского геостратегического общества».

Учредительное собрание движения состоялось в штаб-квартире издательства 3DOM в городе Ченстохова, непосредственным импульсом к его созданию является противодействие попыткам втянуть Польшу в войну на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Движение порождено глубоким несогласием с внутренней и внешней политикой, проводимой правительствами в Варшаве после 1999 года, в том числе с авантюрной политикой, направленной на противостояние с соседями и преследование стратегических интересов Вашингтона», – говорит Лешек Сыкульский.

Непосредственным импульсом к его созданию является попытка втянуть Польшу в войну на Украине. По словам доктора Сыкульского, подвергать поляков возможному военному возмездию со стороны Союзного государства России и Белоруссии является преступлением. Кроме того, учёный рассказал о том, как нынешняя власть партии «Право и Справедливость» рука об руку с либеральной «тотальной оппозицией» безжалостно нападают на всякого, кто проповедует антивоенные лозунги.

«Сегодня, если кто-то не разделяет нарратив властей о том, что война на Украине – это якобы наша война, на него тут же навешивают ярлык «российского агента». Сегодня власти выносят гражданские смертные приговоры всем тем, кто имеет смелость сказать: «это не наша война», «не пойдем на эту войну». Сегодня мы имеем возвращение к деятельности силовых структур, направленной на уничтожение людей, выходящих за рамки навязанной властями матрицы», – заявил Лешек Сыкульский.

Соучредитель движения, лидер организации жителей горских районов Польши «Горское вето» Себастьян Питонь считает, что попытка втянуть Польшу в войну – реальная опасность, а не абстракция.

«Украина исчерпала возможности вести эту войну, потому что выгорает боевой дух и не хватает ресурсов. Так что, думаю, мы следующие в очереди. Наше вступление в эту войну поднимет боевой дух Украины и продлит войну. Поэтому есть реальное опасение, что силы, которые хотят не прекращения конфликта, а его эскалации, будут давить на польские власти, чтобы подтолкнуть Польшу к этой войне», – заявил Питонь.

Обосновывая создание «Польского антивоенного движения», Питонь объяснил, что его организаторы пытаются объяснить польскому обществу скрытую угрозу, и хотят остановить процесс втягивания Польши в войну.

На этом же собрании доктор Сыкульский представил инициативу «Остановить американизацию Польши», флагманским проектом которой является документальный фильм, показывающий истинное лицо политических преобразований в Польше после 1989 года.

В нём будет показано подчинение ЦРУ всех спецслужб в Польше, создание секретной тюрьмы ЦРУ в Старых Кейкутах, использование Войска Польского в агрессивных войнах США по всему миру, подчинение значительной части польской медиаиндустрии американским лоббистам, использование Польши в качестве «стратегического бампера» для США и т.д. И, наконец, документальный фильм.

Премьера фильма, который также расскажет о преступлениях США по всему миру, намечена на весну 2023 года.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент США Джо Байден может посетить Польшу в годовщину начала СВО.