В Польше возмущены: Почитатель Бандеры стал замглавы МИД Украины

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Назначение скандально известного экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел вызвало негативный резонанс в Польше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все польские СМИ, которые сообщили о назначении бывшего украинского посла в Берлине Андрея Мельника на пост заместителя главы МИД Украины, напомнили, что в конце июня этого года в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу украинский дипломат восхвалял вождя ОУН Степана Бандеру.

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«Бандера был одним из тех, кто боролся за свободу и независимость Украины. Он действовал в сложных условиях, между двумя тоталитарными системами: советской и нацистской Германией, что не может поставить его в один ряд с такими людьми, как Гитлер. Бандера хотел использовать немецких нацистов для достижения своей цели – независимости Украины» – оправдывал тогда Мельник украинского идола.

На вопрос о массовых убийствах польского населения в годы Второй мировой войны, которыми руководили подручные Бандеры, Мельник ответил, что в указанный период были вырезаны и поляки, и украинцы.

«Это была война», – уверял он.

Мельник заявил, что Бандера не несёт ответственности за массовые убийства поляков, а украинцев в межвоенной Польше преследовали «таким образом, который трудно себе представить». Дипломат также заявил, что Польша была для украинцев в то время «таким же врагом, как нацистская Германия и СССР».

Польский портал Interia.pl акцентировал внимание на том, что упомянутые выше заявления Мельника были сделаны за две недели до годовщины «кровавого воскресенья» – 11 июля 1943 года, когда созданная подручными Бандеры так называемая «Украинская повстанческая армия» (УПА) и местное украинское население уничтожили жителей более сотни польских сёл на Волыни. В Польше 11 июля на государственном уровне отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами над поляками.

В свою очередь, издание Kresy.pl напомнило, что в начале июля Мельник распространил пост работающего в Берлине украинского политолога Сергея Сумленного, который написал, что «немцы должны заткнуться, а ещё лучше – встать на колени и попросить прощения за свою критику в адрес Бандеры».

Кроме этого, в октябре 2022 года, когда Илон Маск допустил отключение спутникового интернета StarLink для украинских войск в случае неуплаты за эту услугу, Мельник написал в Twitter: «Отъ*бись, мой очень дипломатичный ответ тебе».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Андрей Мельник заявлял, что Украина должна заставить Германию взять на себя вину за смерти этнических украинцев в годы Второй мировой войны.